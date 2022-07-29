Evde her sohbetin yancısı demli çaylar için en iyi elektrikli semaver hangisi?

Kahvaltıların, akşam sohbetlerinin baş köşesinde olan çay, birçok kişinin olmazsa olmazı. Eğer kalabalık bir aileniz varsa ya da misafir ağırlamayı seviyorsanız herkese yetecek kadar çay demlemeniz gerekir. İşte tam da bu noktada devreye, elektrikli semaverler girer. Tabii piyasada birçok elektrikli semaver modellerini bulmak mümkün. Eğer siz de elektrikli semaver çeşitlerinden ihtiyacınıza uygun olanı seçmekte zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Haydi gelin, kaliteli ve kullanışlı ürünlerin yer aldığı listemize hep birlikte göz atalım.

Elektrikli semaver nasıl temizlenir?

Yeni semaverinizle ilk çayınızı demlemeden önce semaverinizi temizlemeniz gerekir. Ayrıca düzenli olarak temizliğini yaparak çay lekesi ve kireç oluşumu gibi sorunların da önüne geçebilirsiniz. Semaverinizi temizlemeniz için ilk önce ürünü kapalı olmasına dikkat etmelisiniz. Ürünü kapattıktan sonra semaverin çay filtresini ve demliğini üzerine az miktarda deterjan sıktığınız bir süngerle temizlemeniz yeterli olur. Dış yüzeyini ise sünger yerine az deterjanlı nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. İşte, semaverinizi temizlemek bu kadar kolay!

Aklınızı "Elektrikli semaver kireci nasıl temizlenir?" sorusu kurcalıyorsa bu sorunu dert etmenize gerek yok. Çünkü çaydanlıkların olduğu gibi elektrikli semaverlerin de kabusu olabilecek kireci yok etmek aslında çok da zor değil. Bunun için işe su ısıtıcısı bölümüne maksimum çizgisine kadar su doldurarak başlayın ve suyu kaynatın. Su kaynayınca cihazı kapatın ve cihazın fişini çekin. Kaynayan suya bir fincan beyaz sirke ya da iki yemek kaşığı kadar limon tuzu ekleyin. Ardından birkaç saat bekleyin. Bekledikten sonra suyu boşaltın ve semavere su doldurup tekrar çalıştırın. Böylece semaverdeki kireçlere "Elveda!" diyebilirsiniz.

Elektrikli semaver nasıl kullanılır?

"Elektrikli semaverde çay nasıl demlenir?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Semaveri kullanmadan önce fişini prize takın. Sonra su ısıtıcı bölümüne ne kadar çay demlemek istiyorsanız ona oranda su doldurun. Filtreye de kaç kişilik çay demlemek istiyorsanız o kadar çay ekleyin. Sonra filtreyi demliğe koyup kapağını kapatın ve semaveri çalıştırın. Su kaynadıktan sonra çayınızı demleyebilirsiniz. İşte dakikalar içerisinde çayınız hazır!

1. Uzun yıllar size eşlik edecek: Arzum AR3083 Ehlikeyf Semaver

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Oldukça şık bir görüntüsü olan Arzum AR3083 Ehlikeyf Semaver, şık tasarımıyla âdeta sofralarınızı süslemek için üretilmiş gibi. Şıklığının yanında hafifliği sayesinde semaveri iş yerinize ya da arkadaşlarınıza götürüp sevdiklerinizle çay keyfi yapabilirsiniz. Işıklı uyarı sistemi, çayın hazır olduğunu size haber verir. Akıllı sıcak su kontrolü, su eklediğinizde otomatik olarak suyu kaynatır ve kaynayan suyu sıcak tutar. Böylece sürekli semaveri çalıştırma zahmetinden sizi kurtarır. Ürün, semaver emniyet sistemi sayesinde susuz çalışmaz. Bu sayede gönül rahatlığıyla çayınızı demleyebilirsiniz. Paslanmaz çelik süzgeçli ürünü kaçırmayın deriz.

2. Kaliteli ve dayanıklı bir ürün arayanlara: Korkmaz Kor A341-04 12 Çaykolik Semaver

"Alacağım ürün sağlam ve kaliteli olmalı." diyorsanız Korkmaz Kor A341-04 12 Çaykolik Semaver, tam size göre! Paslanmaz çelik gövdesi sayesinde semaverinizi uzun süre kullanabilirsiniz. Nikel-krom alaşımından oluşan gövdesi, ürünün dayanıklı olmasını sağlamanın yanı sıra semavere şıklık katar. Deforme olma ve paslanma gibi sorunlar yaşatmayan ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Semaverin alt kısmındaki musluk sayesinde çayınızı kolayca bardağa doldurabilir, değerli zamanınızı verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ürün, habersiz gelen misafirlerinize hızlıca çay hazırlamanıza yardım eder. Suyun sıcaklığını otomatik olarak algılayan ve suyu sıcak tutan ya da kaynatan semavere şans vermeye ne dersiniz?

3. Çay keyfinizi arşa çıkarın: Remta Mini Tek Demlikli Çay Semaveri

Çay tiryakisiyseniz ve "Her çayı içmem." diyorsanız Remta Mini Tek Demlikli Çay Semaveri'ni tercih edebilirsiniz. Semaverin 105 dereceye kadar olan sıcaklık ayarı kolay kullanılan tasarımı sayesinde hızlıca çay demleyebilir, gün boyu bayatlamayan lezzetli çayın keyfini çıkarabilirsiniz. Ne kadar beklerseniz bekleyin çayınız acımaz. Eğer kalitesinin yanı sıra elektrikli semaver en ucuz modelleri arıyorsanız ürün, sizin için ideal bir seçenek olabilir. Hem uygun fiyatı hem otomatik ısı kontrol sistemi ile tüm beklentilerinizi karşılayacak ürün sizi bekliyor, acele edin!

4. Kalabalık misafir grupları için ideal: Korkmaz Çayşef Semaver

"Tek seferde kalabalık arkadaş grubuma çay demlememi sağlayacak en iyi elektrikli semaver hangisi?" diye sorarsanız Korkmaz Çayşef Semaver'e mutlaka göz atmalısınız. Zaman ve enerjiden de tasarruf etmek isterseniz semaveri tercih edebilirsiniz. Ürünün 75 bardağa kadar olan çay demleme kapasitesiyle çay tiryakisi misafirlerinize gün boyu servis yapabilirsiniz. Paslanmaz çelik materyali sayesinde ürünü uzun yıllar kullanabilirsiniz. Semaver, otomatik kaynatma ve sıcak tutma özelliğiyle saatler süren sohbetlerinize çayınızın eşlik etmesini sağlar. Ergonomik tasarımı, hızlı servis yaparken çayın dökülmesini engeller. Susuz kaldığında devreye giren koruma sistemi de olası kazalardan sizi korur.

5. Hem şık hem kullanışlı: Stilevs Bolçay XL Çelik Çay Semaveri

Çaydanlıktaki paslanmalardan sıkıldıysanız ve semaverinizin pas tutmasını istemiyorsanız Stilevs Bolçay XL Çelik Çay Semaveri'ni değerlendirebilirsiniz. Gizli rezistansı sayesinde semaveriniz paslanmaz. Bu sayede semaverinizi parlatmak için bin türlü yola başvurmak zorunda kalmazsınız. Güvenle kullanacağınız semaverin otomatik kapanma sistemi, ürünün susuz çalışmasını önler. 5 litre su, 1.5 litre demlik kapasiteli ürün; 90 bardağa kadar çay demleyebilir. Kalabalık toplantıların kurtarıcısı olacak kaliteli semaveri dilerseniz sadece su ısıtmak için de kullanabilirsiniz. Çift termostata sahip ürün, şık tasarımıyla mutfağınıza da çok yakışacak!

6. Çayınızı her zaman sıcak tutacak: Beko BKK 2111 C Semaver

Çayınızı sıcak içmeyi seviyor ve sohbete daldığınızda çayınızın soğumasını istemiyorsanız Beko BKK 2111 C Semaver, tam size göre. İkili ısıtma sistemi sayesinde ürün, demlenen çayı uzun süre sıcak tutar ve çayın bayatlamasını engeller. Su seviyesi göstergesi bulunan ürün, uzun süre kullanılmadığında kazaları engellemek için otomatik olarak kapanır. Semaver, suyu çabucak kaynatır ve kısa sürede çayı hazır hâle getirir. Beyaz rengiyle birçok mutfak dekorasyonuna uyum sağlar. Uygun boyutuyla tezgâhlarda fazla yer kaplamaz. Kalitesiyle fark yaratan ürün, yeni favoriniz olmaya aday!

7. Buharsız çay demlemek isteyenler için: W.B.Schafer Teedel Elektrikli Semaver

Çay demlerken çıkan buhardan ve buharın etrafındaki her şeyi ıslatmasından rahatsız oluyorsanız W.B.Schafer Teedel Elektrikli Semaver'i tercih edebilirsiniz. Ürünün ara kapak damlalığı buhar kaçışını engeller. Diğer birçok semaverlere kıyasla daha düşük güçte enerji kullanan ürün sayesinde çayınızı keyifle içebilir, enerji tasarrufu yapabilirsiniz. 4 litre su haznesine sahip ürünün demlik kapasitesi ise 1.4 litre. Kablo saklama yuvası sayesinde dağınıklığı da önleyen ürün ile kablo sorunundan da kurtulabilirsiniz. Paslanmaz çelik malzemesi sayesinde semaveri uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

8. Uygun fiyatlı semaver arayanlar için: Armağan Elektrikli Çelik Semaver

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Semaver için ayırabileceğiniz bütçe kısıtlıysa ve elektrikli semaver fiyatları en ucuz modelleri arıyorsanız Armağan Elektrikli Çelik Semaver'i inceleyebilirsiniz. Semavere koyduğunuz suyun kaynama hızını ayarlanabilir termostatı sayesinde belirleyebilir, çayınızı istediğiniz sıcaklıkta içebilirsiniz. Çayınızı demledikten hemen sonra içmeyecekseniz sıcaklığını ayarlayabilir, sonrasında çayı istediğiniz sıcaklığa getirebilirsiniz. Paslanmaz çelikten üretilen semaveri uzun süre kullanabilirsiniz. Çayınız istediğiniz sıcaklığa ulaştığında semaver otomatik olarak kapanır. Eğer "Elektrikli semaver ne kadar elektrik yakar?" diye merak ederseniz bütçe dostu ürünün 1000 watt güçte olduğunu belirtelim.

9. Kablosuz semaver isteyenlere: Arçelik K-3285 C Semaver

Kullanışsız ve dağınıklığa neden olan kablolardan sıkıldıysanız Arçelik K-3285 C Semaver'i kablosuz olarak kullanabilirsiniz. 360 derece dönebilen semaverin ikili ısıtma sistemiyle çayınızı istediğiniz sıcaklıkta içebilirsiniz. Ürün çayınızı kısa sürede hazırlar. Uzun süre kullanılmadığında ve susuz kaldığında ürün otomatik kapanarak kazaları önler. Estetiğe önem veriyorsanız semaverin cam demliğini seveceğinizi düşünüyoruz. Beyaz rengiyle mutfaklara çok yakışacak ürünün su haznesi 2.5, demlik haznesi ise 1,2 litre kapasiteli. Cam demlik sayesinde çayınızın rengini ve kalan miktarı görebilirsiniz. Gizli rezistansa sahip ürünün kireç filtresi ise sizi kireç sorunundan kurtarır.

10. Çiçek desenlerine bayılanlar için: Özkent K-624 Menekşe Desenli Elektrikli Semaver

Çiçek desenlerini çok seviyor ve bu desenleri semaverde de görmek istiyorsanız Özkent K-624 Menekşe Desenli Elektrikli Semaver'le tanışın. Semaverin üstündeki çiçek desenleri, mutfağınıza bambaşka bir hava katar. Demlik şeklindeki tasarımı, ürüne otantik bir dokunuş yapar. Küçük mutfakların kurtarıcısı olan ürün, minimal tasarımıyla fazla yer kaplamaz. Çayı uzun süre sıcak ve taze tutan semaverin su kapasitesi 3.5, demlik kapasitesi ise 1,7 litre. Çelik gövdesiyle uzun yıllar çay keyfinize eşlik edecek semaverle kalabalık misafirlerinizle yapacağınız derin sohbetlerin tadını çıkarmaya hazır olun!

11. Uzun süre çayının demlenmesini bekleyemeyenler için: Özkent K-623 Marmaris Sade Elektrikli Semaver

Kırmızı rengiyle kalbinizi fethedecek Özkent K-623 Marmaris Sade Elektrikli Semaver, sabırsız ve çayın demlemesi için uzun süre beklemek istemeyen kişiler için birebir. Çok yüksek kaynatma kapasitesi olan semaver, çayın çabucak demlenmesini sağlar. Çayınızı içmeden güne başlayamıyor veya günü bitiremiyorsanız evinizde semaver için mutlaka yer açmalısınız. Çelik gövdesi darbelere karşı direnç gösterir ve ürünün uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanılmasını sağlar. Semaverle 25 bardağa kadar çay demleyebilirsiniz. Böylece tekrar tekrar çay demlemek zorunda kalmadan sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli anların tadını çıkarabilirsiniz.

12. Hem fazla çay demleyebilen hem rahat taşınan: Remta Maksi Çift Demlikli Çay Semaveri

"Semaverim hem fazla çay demleyebilsin hem onu her yere rahat taşıyabileyim." diyor ve iyi bir elektrikli semaver tavsiyesine ihtiyaç duyuyorsanız Remta Maksi Çift Demlikli Çay Semaveri, sizin için harika bir alternatif olabilir. 16 litrelik kapasiteli ürünle istediğiniz kadar çay demleyebilirsiniz. Böylece sevdiklerinizle sohbet ederken tekrar tekrar çay demlemenize gerek kalmaz. Ayrıca semaverin iki yanında yer alan ısı yalıtımlı kulpları ile ürünü istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Şok tüp rezistans ile donatılan ürün, paslanmaz. Çayınızı gün boyu sıcak ve taze tutacak ürünü incelemeden alacağınız ürüne karar vermeyin deriz!