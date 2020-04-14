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Evde kalın ama bunlara dikkat edin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uzmanlar, koronavirüs salgınına karşı evde kalan kadınların meme kanserine karşı beslenme düzenlerine dikkat etmelerini, günlük fiziksel aktivitelerini yerine getirmeleri konusunda uyarıda bulundular. Korona virüs salgınına karşı gerekmedikçe evden çıkmamak gibi alınan önlemler nedeniyle fiziksel aktiviteler de kısıtlanması ve özellikle hamur işi yemeklerin tüketilmesi obeziteyi tetikliyor.

Evde kalın ama bunlara dikkat edin

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi ve Onkolojik Cerrahi Uzmanları meme kanserinde yaşam şekliyle ilişkili değiştirilebilecek risk faktörleri olan fazla kilolu ya da şişman (obez) olmak ve yeterli fiziksel aktivite yapmamak gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini söylediler.

MEME KANSERİ NEDİR?

Kadınlarda görülen tüm kanserlerin yüzde 25’ini meme kanseri oluştuğunu belirten uzmanlar, "Yapılan araştırmalara göre meme kanserinde tüm dünyada ve ülkemizde yeni tanı alan olgu sayısında bir artış olmuştur. Meme kanseri, meme dokusunu meydana getiren herhangi bir bölgesinden köken alabilir. Hücrelerin kontrolsüz bir şekilde sürekli çoğalmalarının sonucu olarak, zamanla yakın ve uzak diğer organlara yayılarak hastayı ölüme dahi götürebilir. Meme kanseri yaş ilerledikçe risk artmaktadır. Çoğu kanser 50 yaşın üzerinde saptanmaktadır. Meme kanseri oluşumunda genetik faktörler oldukça önemlidir. En sık belirti zamanla büyüyen, özellikle sert, kenarları düzensiz ve hareketsiz olarak ele gelen kitle, akıntı Meme kanseri belirtileri olarak göstermektedir. Meme kanserinde yaşam şekliyle ilişkili değiştirilebilecek risk faktörleri arasında, fazla kilolu ya da şişman (obez) olmak ve Yeterli fiziksel aktivite yapmamak gibi konular vardır. Özellikle son 1 aydır korona virüs salgınına önlem olarak alınan evde kal çağrısına uyan bayanlar buna çok dikkat etmeli. Özellikle hamur işi gibi obezitiye davetiye çıkaran beslenme durumuna dikkat etmelidir. Ayrıca günlük olarak fiziksel aktivite bulunmalı, evde düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır” dedi.

ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

Erken tanının çok önemli olduğunu belirten uzmanlar, “Memede ya da meme ucunda ağrı, kaşıntı ve yanma, çekilmeler, tahriş, akıntı, yumru (kitle), şişlik, şekil değişikliği, kızarıklık, kabuklaşma, kalınlaşma gibi durumlar hissedildiğinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Unutmayın ki; meme kanserinde erken tanı çok önemlidir. Bunun için kişinin kendi kendine meme muayenesi bilmesi gerekmektedir. uzman doktor tarafından yapılan muayene de ve 50-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi çekilmelidir. Klinik muayene 20 yaşından sonra 2-3 yılda bir, 40 yaşından sonra her yıl yapılmalıdır" bilgilerini verdi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
meme kanseri, koronasvirüs,

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