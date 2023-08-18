Evde kışlık konserve nasıl yapılır? İşte konserve tarifleri ve ihtiyacınız olacak ürünler

Yaz sezonunun sonuna doğru yaklaştığımız bu günlerde evlerde birbirinden güzel konserveler yapılmaya başlandı bile! Hem tatlı hem tuzlu yiyeceklerle yapılabilen kışlık konservelerin hazırlanma sürecinde bıçaktan kavanoza, blenderdan közleme tavasına birçok farklı malzemeye ihtiyacınız olabilir. Biz de bu hazırlık sürecinde işinizi biraz olsun kolaylaştırabilmek için size kullanışlı malzeme önerileri ve özel tarifler hazırladık, incelemeye ne dersiniz?

Konserve yapmanıza yardımcı olacak ürünlere geçmeden önce mevsimin favori ürünleri olan domates ve biber konservesinin nasıl yapıldığını öğrenmeye ne dersiniz?

Kışlık domates konservesi nasıl yapılır?

Kış aylarında lezzetli domatesler tüketebilmek için ilk olarak istediğiniz miktarda domates alarak işe başlayabilirsiniz. Bol suda yıkayacağınız domatesleri bir kenara alıp su ısıtarak hazırlığınıza devam edebilirsiniz:

Isıttığınız suda kavanozları ve kapaklarını yıkayın, ardından kurulayın. Yıkama işlemi bittikten sonra tüm kavanozları ve kapakları su dolu bir tencereye alıp kaynayan suda 15 ila 20 dakika bekletin. Daha sonra kavanozları bir maşa yardımıyla alıp temiz bir havlu üzerine ters çevirerek koyun. Kavanoz sterilize etme işlemi çok önemli!

Yıkanan domatesleri kabuklarını soymadan yemeklik olarak doğrayın veya robottan geçirin.

Doğranan domatesleri tencereye alarak çok fazla erimesine izin vermeden kaynatın.

Kaynayan domatesleri ocağın altını kapatmadan sıcak şekilde cam kavanozlara doldurup üzerine de birer kaşık zeytinyağı döküp hemen kapağını kapatın.

Doldurulan kavanozların kapaklarını kontrol ettikten sonra da ters çevirip bez üzerine yerleştirerek bir gün boyunca bekletin.

Ertesi gün tüm kavanozları kontrol edip serin bir yere alabilirsiniz.

Konservenizin hiçbir yerden hava almaması için kapak kısmında güvenlik bandı kullanabilirsiniz.

Kışlık köz biber konservesi nasıl yapılır?

İstediğiniz miktarda alacağınız kapya biberlerden kışlık konserve yapmak için öncelikle sebzeleri güzelce yıkayıp kurulayarak hazırlığa başlayabilirsiniz:

Kurulanan kırmızı biberleri köz tavasına veya fırına közlenmeleri için yerleştirin.

Közlenen biberlerin kabuklarını soyup içlerindeki tüm çekirdekleri güzelce temizleyin.

Temizlenen biberlerin aralarına sarımsak koyarak kavanozlara yerleştirin.

Kavanozların içerisindeki biberleri aşağıya doğru bastırarak fazla havanın çıkmasını sağlayın. Ardından üzerlerine su, zeytinyağı ve tuz ekleyip kavanozları kapatın.

Kavanozları bir tencerenin içine kapak kısmı altta kalacak şekilde yerleştirip güzelce kaynatın.

Son olarak kaynatılan tüm kavanozları tencereden alıp serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin.

Konserve hazırlığında kullanılan malzemeler:

1. Konserve hazırlığının olmazsa olmazı: Afracam 425 ml Metal Siyah Kapaklı Şeffaf Cam Kavanoz

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Kışlık konserve hazırlığında en çok kullanılan malzemelerin başında kavanozlar gelir. Hazırlanan karışımların düzgün şekilde muhafaza edilebilmesi için Afracam 425 ml Metal Siyah Kapaklı Şeffaf Cam Kavanoz'larından yardım alınabilir. Onlu paket olarak satılan cam kavanozlardan ihtiyacınız kadar alıp kışlıklarınızı hazırlayabilirsiniz. 425 mililitre hacme sahip olan kavanozların içerisine salça, reçel, turşu gibi birçok ürünü koyabilirsiniz.

2. Yüksek kalite avantajı: Le Parfait Familia Wiss Metal Sızdırmaz Kavanoz Kapağı

Kışın tüketebilmek için hazırlayacağınız birbirinden lezzetli tarifleri en güvenli şekilde saklayabilmek için kavanoz kapakları büyük bir önem teşkil eder. Cam kavanozları kapatabilmek için tercih edeceğiniz kavanoz kapaklarının kaliteli ve uzun ömürlü olmasını istiyorsanız Le Parfait Familia Wiss Metal Sızdırmaz Kavanoz Kapağı setini alabilirsiniz. On ikili olarak satışa sunulan kapaklardan istediğiniz kadar sipariş edebilir, konservelerinizi güvenle hazırlayabilirsiniz.

3. Yüksek motor gücü: Grundig RHB K 4050 Çok Fonsiyonlu Rendeli Doğrayıcı Turbo Blender Seti

Kışlık konserve hazırlığında kesme ve doğrama işleri için sıkça ihtiyaç duyulan ürünlerden birinin blender setleri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle domates konserveleri ve salçalar hazırlanırken malzemeler blendera atılarak hızlıca doğranabilir. Siz de işinizi kolaylaştırmak doğrama yöntemini uyguluyor veya denemek istiyor olabilirsiniz. Öyleyse yüksek motor gücüne sahip Grundig RHB K 4050 Çok Fonsiyonlu Rendeli Doğrayıcı Turbo Blender Seti'ni tercih edebilirsiniz. Parçalayıcı, rendeleyici, doğrayıcı ve ikili çırpıcı aparatlarla satılan ürün hazırlık aşamasında işinizi çok kolaylaştırır.

4. Hafif ve ergonomik tasarım: Zwilling Paslanmaz 5 Parça Çelik Bıçak Blok Seti

Konserve hazırlığının ilk aşamalarından biri olan soyma ve kesme işlemlerini rahat şekilde yapabilmek için Zwilling Paslanmaz 5 Parça Çelik Bıçak Blok Seti'ni deneyebilirsiniz. Farklı boyutlara ve özelliklere sahip beş bıçaktan oluşan set sayesinde tüm malzemelerinizi zorlanmadan istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Friodur buzla sertleştirilen bıçak ağızlarının uzun süre kesme dayanıklılığından faydalanabilir ve ellerinizin ağrımasını dert etmeden rahat şekilde hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz. El koruması da sağlayan bıçaklarla güvenli kullanımın keyfini sürebilirsiniz.

5. Ocak üzerinde kullanıma uygun: Közmatik Emaye Közleme Tavası

Patlıcan ve biber gibi közlenerek kavanozlara koyulan ürünleri hazırlayabilmek için genellikle ocaklar ve fırınlar kullanılır. Ocak üzerinde pişirildiğinde ürünlerden daha fazla köz tadı geldiği için siz de bu yöntemi kullanmayı seçebilirsiniz. Ocağınızın kirlenmesini engelleyebilmek için Közmatik Emaye Közleme Tavası'ndan yardım alabilirsiniz. 32 santimetre çapındaki emaye tavanın üzerine malzemelerinizi yerleştirip güzelce pişerek közlenmesini sağlayabilirsiniz. Paslanmaz ve kir tutmaz emayeden üretilen bu tava köz işini size çok sevdirecek!

6. Kavanoz kapakları için ekstra güvenlik: Key Market 1000 cc Kavanoza Uygun Güvenlik Emniyet Bandı

Kışlık konservelerinizi hazırlayıp kavanozlara koyduktan sonra hava almasını engelleyebilmek ve uzun süre dayanabilmesine yardımcı olabilmek için Key Market 1000 cc Kavanoza Uygun Güvenlik Emniyet Bandı'nı kullanabilirsiniz. Kavanozun kapağını kapattıktan sonra bu bantları güzelce yerleştirip bir fön makinesinden yardım alarak bandın ısınıp kapağa yapışmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede konserveleriniz için ek bir güvenlik önlemi alıp onları güvenle raflara kaldırabilirsiniz.

7. Körelen bıçaklara özel çözüm: AnySharp Vantuzlu Bıçak Bileyici

Konservelerinizi hazırlarken ürünleri soyma ve kesme işlemi için bıçak kullanıyorsanız bazen onları daha da keskinleştirmeniz gerekebilir. Malzemeleri tek seferde hızlıca doğrayabilmek için bıçaklarınızı AnySharp Vantuzlu Bıçak Bileyici'den yardım alarak yenileyebilirsiniz. Körelen bıçaklarınızı keskinleştirmek için ürünün üst kısmındaki alanlara yerleştirip hafif baskı uygulayarak geriye doğru çekmeniz yeterli olur.

8. Kavanozların karışmasını önleyebilmek için: DYMO LetraTag LT-200B Bluetooth Siyah Etiketleme Makinası

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Kış aylarında tüketebilmek için hazırlanan konserveleri kavanozladıktan sonra üzerlerine etiket yapıştırarak hepsini sınıflandırabilirsiniz. Bu işlemi pratik şekilde yapabilmek içinse DYMO LetraTag LT-200B Bluetooth Siyah Etiketleme Makinesi'ni kullanabilirsiniz. Bluetooth bağlantısıyla çalışan üründen konserve isimlerinin veya yapıldığı tarihlerin yazıldığı küçük etiketleri hızlıca çıkartıp kavanozlara yapıştırabilirsiniz.

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