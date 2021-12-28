Evdeki tüm yüzeyleri ayna kıvamına getirecek ürünler ve temizlik ipuçları

Söz konusu ev temizliği ise herkesin kendine göre farklı teknikleri ve ürünleri olabilir. Siz de yıllar içerisinde edindiğiniz tecrübeler ve deneyimler ile zamandan tasarruf sağlamanın yollarını bulabilir ve böylece kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Bu noktada temizlik işlerini hızla bitirmenize yardımcı olacak ürünleri listelediğimiz yazımıza göz atabilir ve ihtiyaç duyduklarınızı satın alabilirsiniz.

1. Black + Decker Buharlı Mop ile yüzeyleri iz kalmadan temizleyebilirsiniz

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Üstün yenilikçi teknoloji ile tasarlanmış olan Black + Decker Buharlı Mop, zemin tipine göre buhar ayarı yapar. Böylece standart bir buhar ayarından farklı olarak çeşitli yüzeyler için hazırlanmış modlar sunar. Buhar gücüyle mikrop ve bakterilerin %99,9’unu yok eden mop, yerleri iz bırakmadan kolayca temizler. Ekstra herhangi bir kimyasal ya da temizlik bezine ihtiyaç duymadan tüm evinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, üçgen zemin başlığı sayesinde en dar alanlara bile erişim sağlar.

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2. Mr Muscle Yüzey Temizleyici ile evinizin havasını değiştirebilirsiniz

Hızlı ve kolay temizlik sağlayan Mr Muscle Yüzey Temizleyici, etkili formülü sayesinde yüzeylerde tam anlamıyla hijyen sağlar. Evinizdeki seramik, mermer, fayans gibi sert yüzeylerin yanı sıra mutfak tezgahı, lavabo ve geride kalan tüm yıkanabilir yüzeyler için de tercih edebileceğiniz ürün, kir ve lekeleri söküp atar. İz ve kalıntıları ortadan kaldırarak yüzeylerin ışıl ışıl parlamasını sağlayan temizleyici, lavanta kokusu ile de evinizde ferah bir hava yaratır.

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3. Pronto Klasik Mobilya Spreyi ile ahşap yüzeylerinizi temizleyebilirsiniz

Mobilyalar için özel olarak üretilen Pronto Klasik Mobilya Spreyi, yağlı kalıntı bırakmayan formülü ile aradığınız ürün olabilir. Tozu ve parmak izlerini yok ederek cilalı bir tabaka oluşturan sprey, mobilyalarınızın ilk günkü gibi parlamasını sağlar. Cilalanmış granit, mermer ve ahşap yüzeylerde kullanılabilen ürün, evinizde göz alıcı bir parıltı bırakır. Leke ve çatlaklara karşı eşyalarınızın ömrünü de uzatan ürün, ferah kokusu ile temizlik hissi sunar. Üstelik spreyi elektronik cihaz temizliğinde de kullanmak mümkün.

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4. Cif Power & Shine Sprey Temizleyici ile banyo yüzeylerinde etkili temizlik sağlayabilirsiniz

Üstün formülü sayesinde en yoğun kirlere bile etki eden Cif Power & Shine Sprey Temizleyici, banyo yüzeyleri için ekstra verim sağlar. Pas, kireç ya da su lekesi gibi izlere karşı başarı gösteren ürün, banyosunu parlatmak isteyenler için doğru bir seçim olabilir. İz bırakmadan göz alıcı ışıltılar yaratan sprey, kireç tortusu ve sabun kalıntılarına karşı savaşır. Ovalama gerektirmeden tüm lekeleri çıkaran Cif Power & Shine Sprey, hızlı sonuç vermesi ile de beğeninizi kazanır.

Paraben gibi zararlı maddeler içermeyen formülü ile ön plana çıkan spreyi kolayca satın almak için tıklayın!

5. HomeCare Derz Temizleyici ile derinlemesine temizlik elde edebilirsiniz

Duvar ve yer fayanslarınızın ek bölgelerinde oluşan inatçı kirleri temizlemek istiyorsanız HomeCare Derz Temizleyici aradığınız ürün olabilir. Tüm fayans ve taş yüzeylere uygun olan ürün, kolay ve çabuk uygulanabilir olması ile kullananların beğenisini kazanıyor. Ürünü kullanmak için tek yapmanız gereken uygulamak istediğiniz bölgeye döktükten sonra bir dakika beklemek ve ıslak bir bezle silmek. İç ve dış yüzeyler için uygun olan temizleyici, anında etki ederek derinlemesine bir temizlik sağlar.

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6. Vim Sirkeli Kireç Çözücü Sprey ile metal yüzeyleri parlatabilirsiniz

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Banyo ve mutfağınızdaki inatçı kireç lekelerini söküp atan Vim Sirkeli Kireç Çözücü Sprey, hızlı ve kolay bir temizlik sunar. Seramik fayanslarda, banyoda, çaydanlıkta, duş ve musluk başlıklarında kullanabileceğiniz kireç çözücü, sirke içeren kaliteli formülü ile ön plana çıkar. Paraben, fosfat, boya ve klor içermeyen formülü ile herkesin beğenisini kazanan ürün, bütçe dostu güçlü temizlik performansını evinize getirir.

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7. Borsil Fayans ve Taş Temizleyici ile inatçı kirlere veda edebilirsiniz

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Parlak ya da mat fark etmeksizin fayans ve taş zeminler üzerindeki kirleri yok eden Borsil Fayans ve Taş Temizleyici, zahmetsiz bir kullanım sunar. Ürünü kullanmak için tek yapmanız gereken, belirtilen oranda bir karışım hazırlayarak fırça yardımı ile yüzeye uygulamak. İnatçı kirler için daha yüksek oranlar kullanabilirsiniz ancak fayanslar üzerinde çizgiler oluşuyorsa temizleyici oranını azaltmanız gerektiğini unutmayın. Yüzeyleriniz için zahmetsiz bir temizlik sağlayan ürün, uygulama sonrasında da leke oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

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8. Cif Jel Yüzey Temizleyici'yi tüm yüzeyler için kullanabilirsiniz

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Eğer her yüzey için farklı farklı ürünler ile uğraşmak istemiyorsanız Cif Jel Yüzey Temizleyici tam size göre! Bahar ferahlığı kokusu ile banyodan mutfak temizliğine kadar pek çok alanda kullanabileceğiniz ürün, jel formu sayesinde minimum çaba ile maksimum temizlik sunar. Çamaşır suyu içeren güçlü formülü ile az miktarda kullanımda bile tüm yüzeylerinizde hijyen sağlayan ürün, evinizin her noktasına ışıltı getirir.

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9. Domol Cam & Parlak Yüzeyler İçin Islak Temizlik Bezi ile işleri kolaylaştırabilirsiniz

Söz konusu cam ve ayna temizliği olduğunda saatlerinizi harcıyor olabilirsiniz. Bu noktada Domol Cam & Parlak Yüzeyler İçin Islak Temizlik Bezi'ni kullanarak cam ve parlak yüzeyleri iz bırakmadan pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz. Pencere, fayans ve ocak gibi yüzeylerin temizlenmesinde de kullanabileceğiniz ürün, kullanışlı yapısı ile ön plana çıkar. Yüzeylere çizgisiz temizlik ve ışıltılı bir parlaklık kazandıran bez; kiri, tozu, parmak izlerini, yağlı birikintileri ve çok daha fazlasını temizlemeye yardımcı olur.

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Doğal bir yüzey temizleyici için sirke ve portakalın gücünden faydalanabilirsiniz

Eğer kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız doğal içerikli tariflerle de temizlik yapabilirsiniz. Söz konusu yüzey temizleyicisi olduğunda portakal ve sirke kullanabilirsiniz. Bunun için yarım litre sirkenin içerisine attığınız 5-6 adet portakal kabuğunu ağzı kapaklı bir kapta iki hafta boyunca bekletin. İki hafta sora portakal kabuklarını içinden çıkarın ve üzerine yarım litre su ekleyin. Artık bu karışım ile evinizdeki yüzeyleri temizleyebilirsiniz. Ancak ölçüleri arttırmak istediğiniz zaman sirke ve su oranlarını aynı seviyede tutmaya özen göstermeniz gerektiğini unutmayın.

