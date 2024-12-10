Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Evin daha önceki sahibinden gelen mektupla şaşkına döndüler! 130 yıllık evlerinde gizli odalar keşfettiler: "Bunu beklemiyorduk"

Evin daha önceki sahibinden gelen mektupla şaşkına döndüler! 130 yıllık evlerinde gizli odalar keşfettiler: "Bunu beklemiyorduk"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.12.2024 17:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta "living_in_history" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Courtney ve Matt isimli bir çift evlerinin eski sahibinden gelen bir mektupla şaşkına döndü. Çift , daha önce mülkün sahibi olan ailenin 'hayatta kalan son üyesinden' gelen bir mektup sayesinde 130 yıllık evlerinde gizli odalar keşfetti. O anları TikTok'tan paylaşan aile kısa sürede viral olmayı başardı.

Evin daha önceki sahibinden gelen mektupla şaşkına döndüler! 130 yıllık evlerinde gizli odalar keşfettiler: "Bunu beklemiyorduk"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "living_in_history" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Courtney ve Matt isimli bir çift evlerinin eski sahibesi olan aileden gelen bir mektubu paylaştı. 130 yıllık evlerinde gizli odaların yer aldığı mektupta çift, "Kendimi tanıtayım. Madison ailesinin bir zamanlar evin sahibi olan hayatta kalan son üyesiyim ve ben de bu evde büyüdüm. Size gizli odalardan ve evi satın aldığınızda size söylenmemiş olabilecek birkaç şeyden bahsetmek istiyorum" yazılı olduğundan söz etti.

12

Mektuptaki tariflere uyan çift, banyoda ve salonda iki gizli oda bulduklarını söyleyen Courtney, "Tuvaletteki gizli oda şimdiye kadarki en korkutucu oda. Tahminimce burada eskiden bir tür oda varmış ama aslında sadece ürkütücü bir tavan arası alanı. Bu alanı nasıl kullanacağımızı bulmaya çalışacağız. Bunu beklemiyorduk" dedi.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLAR İZLEDİ

34

Sosyal medyada çiftin paylaşımı 1.8 milyon izlenmeye ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni evinizde gizli odalar var. Ne kadar da şanslısınız" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gizli odaların karanlık bir geçmişi olabileceğinden endişeleniyorum" yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Birkaç saniyeliğine görünmüştü! Takipçisi sayısı 70 bine ulaştı

Birkaç saniyeliğine görünmüştü! Takipçisi sayısı 70 bine ulaştı

 Gelin sahneye çıkıp 'vazgeçtim' dedi! Şaşkına çeviren anlar...

Gelin sahneye çıkıp 'vazgeçtim' dedi! Şaşkına çeviren anlar...

 Fenomenden olay sözler! "Hayat zor, zengin biriyle evlenin."

Fenomenden olay sözler! "Hayat zor, zengin biriyle evlenin."

Dere yatağında altın buldu! Kendisi de inanmadı

Dere yatağında altın buldu! Kendisi de inanmadı

 Nostradamus'un 2025 tahminleri tüyler ürpertti! "En korkunçları..."

Nostradamus'un 2025 tahminleri tüyler ürpertti! "En korkunçları..."

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Asgari ücrette maratonu başladı! İşte ikinci toplantı tarihi...

Asgari ücrette maratonu başladı! İşte ikinci toplantı tarihi...

1000 TL için döve döve öldürdü!

1000 TL için döve döve öldürdü!

Patronu Zoom toplantısını açık unuttu! Çalışan gördüklerine inanamadı

Patronu Zoom toplantısını açık unuttu! Çalışan gördüklerine inanamadı

3 yıl önce 300 TL olan alışverişin aynısını yaptı! "Market, ürünler, şube, gramajlar aynı"

3 yıl önce 300 TL olan alışverişin aynısını yaptı! "Market, ürünler, şube, gramajlar aynı"

Yıllık kazancı 43 milyon dolar! Kadınlara böyle seslendi

Yıllık kazancı 43 milyon dolar! Kadınlara böyle seslendi

Büyük ikramiyeyi kazandı! İlk harcamasında kabusa döndü

Büyük ikramiyeyi kazandı! İlk harcamasında kabusa döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.