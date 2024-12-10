Evin daha önceki sahibinden gelen mektupla şaşkına döndüler! 130 yıllık evlerinde gizli odalar keşfettiler: "Bunu beklemiyorduk"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta "living_in_history" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Courtney ve Matt isimli bir çift evlerinin eski sahibesi olan aileden gelen bir mektubu paylaştı. 130 yıllık evlerinde gizli odaların yer aldığı mektupta çift, "Kendimi tanıtayım. Madison ailesinin bir zamanlar evin sahibi olan hayatta kalan son üyesiyim ve ben de bu evde büyüdüm. Size gizli odalardan ve evi satın aldığınızda size söylenmemiş olabilecek birkaç şeyden bahsetmek istiyorum" yazılı olduğundan söz etti.

Mektuptaki tariflere uyan çift, banyoda ve salonda iki gizli oda bulduklarını söyleyen Courtney, "Tuvaletteki gizli oda şimdiye kadarki en korkutucu oda. Tahminimce burada eskiden bir tür oda varmış ama aslında sadece ürkütücü bir tavan arası alanı. Bu alanı nasıl kullanacağımızı bulmaya çalışacağız. Bunu beklemiyorduk" dedi.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLAR İZLEDİ

Sosyal medyada çiftin paylaşımı 1.8 milyon izlenmeye ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni evinizde gizli odalar var. Ne kadar da şanslısınız" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gizli odaların karanlık bir geçmişi olabileceğinden endişeleniyorum" yorumunu yaptı.