Evin güvenlik kamerasından saniye saniye izledi! Kayınvalide ve kayınpederinin kızına yaptıklarını görünce gözyaşlarını tutamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Jiangxi bölgesinde bir anne zor koşullar nedeniyle başka bir eyalette iş yapmak için Jiangxi'den ayrılmak zorunda kaldı ve kocasının ebeveynlerinden kızlarına bakmalarına yardım etmelerini istedi. Kızını görmek için sık sık evde bulunan güvenlik kameralarından izleyen anne, büyükannesinin torununa kahvaltı hazırlamak için çok erken kalktığı gördü. Sonrasında küçük kız kahvaltısını yaparken saçlarını nazikçe topladı.

DEDESİYLE BİRLİKTE OKULA TAŞIDILAR

Kahvaltısı biten küçük kızı büyükanne ve büyükbabası bisiklete bindirerek okula götürdü. Bu görüntüleri gören anne gözyaşlarına boğuldu. Hem çocuğunu özlediği için kalbi kırıldı hem de kocasının ebeveynlerinin çocuğuna gösterdiği sevgi dolu jestler onu duygulandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok şanslı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Beni de duygulandırdı" yorumunu yaptı.