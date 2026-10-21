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Evin zemini seni ele veriyor: Ne kadar titizsin?

Evinin zemini, temizlik alışkanlıkların hakkında çok şey söylüyor! Peki sen, yerdeki minicik bir tozu bile fark edenlerden misin, yoksa dağınıklığı pek kafaya takmayanlardan mı? Soruları cevapla, bakalım titizlik seviyen yüzde kaç çıkacak!

Evin zemini seni ele veriyor: Ne kadar titizsin?

Evin zemini seni ele veriyor: Ne kadar titizsin?

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Yerde bir toz gördün. Ne yaparsın?

Yerde bir toz gördün. Ne yaparsın?
Hemen süpürgeyi alırım.
Bir bezle hemen silerim.
Dursun, bir ara temizlerim.
Hiç sorun etmem!
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Misafirin eve ayakkabıyla girmeye kalkarsa ne yaparsın?

Misafirin eve ayakkabıyla girmeye kalkarsa ne yaparsın?
Misafir Amerikalı galiba. 🙄
Terlik verip ayakkabılarını çıkartırım.
Yerler nasılsa siliniyor, girebilir.
O anki ruh halime bağlı...
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Yerleri ne sıklıkla temizlersin?

Yerleri ne sıklıkla temizlersin?
Her gün mutlaka temizlerim.
İki günde bir silerim.
Haftada bir yeterli.
Kirlendiğini fark edince temizlerim.
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Yerde bir saç teli gördün. Tepkin ne olur?

Yerde bir saç teli gördün. Tepkin ne olur?
Hemen alıp çöpe atarım.
Süpürgeyi çalıştırmanın vakti gelmiş!
Umarım sadece saç telidir...
Saç teliyle uğraşamam şimdi.
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Misafir gelmeden önce ne yaparsın?

Misafir gelmeden önce ne yaparsın?
Evi baştan aşağı temizlerim.
İkramlık bir şeyler hazırlarım.
Görünen yerleri hızlıca düzeltirim.
Olduğu gibi bırakırım, ne olacak?
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Çorabına bir kırıntı yapıştı. Ne yaparsın?

Çorabına bir kırıntı yapıştı. Ne yaparsın?
Bütün evi baştan aşağı temizlerim!
Terlik giyerim!
Çorabı değiştiririm. 😂
Bir ara süpürürüm ya...
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Yerde bir leke fark ettin. Ne düşünürsün?

Yerde bir leke fark ettin. Ne düşünürsün?
Bu leke burada nasıl kalmış?
Demek ki iyi temizleyememişim...
Acaba ne lekesi?
Sonra bakarım, acelesi yok!
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Evin zemini temiz mi, nasıl anlarsın?

Evin zemini temiz mi, nasıl anlarsın?
Her gün temizlediğim için pis olma ihtimali yok!
Elimle kontrol edip karar veririm.
Uzaktan bakınca temiz görünmesi yeter.
Ortalığa dökülen bir şey yoksa temiz demektir.
Anahtar Kelimeler:
Philips Temizlik Philips Ev Yaşam
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