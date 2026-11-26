1. Koltuk altları.

Koltukların altı, evde tozun en çok biriktiği ama en az temizlenen yerlerden biri. Ayda bir koltukları hafifçe çekip altını süpürmek ve silmek, hem tozun hem de kayıp eşyaların birikmesini önler.

2. Halı kenarları.

Süpürge çoğu zaman halının ortasında gezinir, kenarlar ise ihmal edilir. Halı kenarlarında biriken toz ve tüyler için süpürgenin dar ağızlı başlığını kullanmak, halının ömrünü de uzatır.

3. Kalorifer petekleri.

Peteklerin arasında biriken toz, kalorifer yandığında havaya karışarak evdeki toz miktarını artırır. Petek fırçası ya da nemli bir bezle düzenli temizlik yapmak, hem havayı hem de ısınma verimini olumlu etkiler.

4. Kapı üstleri ve pervazlar.

Göz hizasının üzerindeki yüzeyler genellikle unutulur. Kapı üstleri, pervazlar ve tablo çerçeveleri ayda bir nemli bir bezle silindiğinde evdeki toz döngüsü önemli ölçüde azalır.

5. Pencere kenarları.

Kışın yoğuşma nedeniyle pencere kenarlarında nem ve toz birlikte birikir. Bu alanları düzenli olarak kurulayıp silmek, küf oluşumunun da önüne geçer.

6. Yatak altları.

Yatak altları, kapalı ve karanlık olduğu için toz ve akarların en sevdiği yerlerden biridir. Yatak altında eşya saklıyorsanız bunları kapaklı kutularda tutmak ve alanı ayda bir süpürmek uyku kalitenize de iyi gelir.

7. Dolap üstleri.

Mutfak ve gardırop dolaplarının üstü, gözden uzak olduğu için kalın bir toz tabakasıyla kaplanabilir. Bu alanlara gazete kağıdı ya da streç film sermek, temizliği bir sonraki sefere çok daha kolay hale getirir.