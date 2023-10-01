Evinden çıkanlar şoke etmişti... Engin Polat duyurdu: Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu serbest bırakıldı!

Sosyal medyadaki paylaşımları, lüks paylaşımları ve vergi kaçakçılığı ile kara para aklama iddialarıyla gündem olan Dilan Polat ve ablası sosyal medyanın gündeminde.

Dilan Polat'la ilgili suçlamalarda adı geçen Sıla Doğu, sosyal medya hesabından iddialarla ilgili hakaretler ettikten sonra kokain kullandığı itiraf etmişti. Sıla Doğu dün akşam gözaltına alındı.

Doğu'nun İstanbul'un Beykoz ilçesindeki evinde yapılan aramada 21 sentetik hap, 3 uyuşturucu hap ve 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilmişti.

Nöbetçi mahkemeye çıkan Sıla Doğu sorgunun ardından serbest bırakıldı. Engin Polat paylaşım yaparak "Her şey yolunda Dilan kardeşinin yanında şimdi birlikte eve dönüyorlar" dedi.





