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Evine geldikleri yaşlı kadının boğazını sıkıp, altınlarını gasbettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 16:21 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, kimliği belirsiz 2 kişi, evine gelip, boğazını sıktığı Fatma Karakuş'un (80) parası ile altınlarını gasbetti.

Evine geldikleri yaşlı kadının boğazını sıkıp, altınlarını gasbettiler

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, kimliği belirsiz 2 kişi, evine gelip, boğazını sıktığı Fatma Karakuş'un (80) parası ile altınlarını gasbetti. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, sabah saatlerinde, Genç Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Fatma Karakuş'un evine, iddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi gelip, kapıyı çaldı. İkili, kapıyı açan yaşlı kadını ağzını kapatarak, odaya götürdü. Karakuş'un boğazını sıkan 2 kişi, evdeki para ve altınları gasbettikten sonra kaçtı. Büyük korku yaşayan yaşlı kadının ihbarı üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, boğazı sıkılan Fatma Karakuş'u evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Evde inceleme yapan polis ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.
Fatma Karakuş'un oğlu Dursun Karakuş, Aydın'da okuyan oğlunun Kahramanmaraş'a gelip, babaannesini ziyaret etmesiyle olaydan haberdar olduklarını belirterek, "Annemin gırtlağına çöküp, soymuşlar. 2 kişilermiş. Lambayı kapatıp, gırtlağına çökmüşler. 1 cumhuriyet altını ile bin 150 lira da parasını almışlar" dedi.

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Evine geldikleri yaşlı kadının boğazını sıkıp, altınlarını gasbettilerEvine geldikleri yaşlı kadının boğazını sıkıp, altınlarını gasbettilerEvine geldikleri yaşlı kadının boğazını sıkıp, altınlarını gasbettilerEvine geldikleri yaşlı kadının boğazını sıkıp, altınlarını gasbettiler

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