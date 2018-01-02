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Evine uyuşturucu düzeneği kurmuştu! Selim Erdoğan'ın cezası belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 02.01.2018 09:54 | Son Güncelleme 7 saat önce

Dizi ve sinema oyuncusu Selim Erdoğan (46), ‘uyuşturucu madde üretimi ve satışı’ suçundan yargılandığı davada 11 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Kararın kesinleşmesi ile birlikte Erdoğan 6 yıl 7 ay 20 gün tutuklu kalacak. Mahkemenin gerekçeli kararına göre, Erdoğan’ın evinde, hassas terazi, termometre ve esrar öğütme cihazı bulundu. Halen tutuklu olan Erdoğan, uyuşturucu kullandığını kabul etti ancak ticaretini yapmadığını söyledi.

Evine uyuşturucu düzeneği kurmuştu! Selim Erdoğan'ın cezası belli oldu

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’nin 14 sayfalık gerekçeli kararına göre Selim Erdoğan, Marmaris’te kiracı olduğu villada 25 Nisan 2017’de gözaltına alındı. Erdoğan’ın uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik yapılan ihbar sonrası jandarma ekipleri villada arama yaptı.

HASSAS TERAZİ YAKTI

Evde, 840 gram esrar maddesi yanı sıra, mutfakta kullanılan hassas terazi, dijital termometre, metal esrar öğütme aparatı ve nem alıcı cihaz ele geçirildi. Çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanan Erdoğan, uyuşturucu madde kullandığını kabul etti, ancak söz konusu maddenin ticaretini yapmadığını kesin bir dille ret etti.

YEMEK İÇİN KULLANIYORUM

Elde ettiği gelirin iyi seviyede olabildiğini söyleyen Erdoğan, hassas terazi için ise “Bekâr yaşıyorum. Söz konusu hassas teraziyi de evde yemek yaparken kullanıyorum. Hangi malzemeden kaç gram kullanacağımı bu terazide tartıyorum” dedi.

TİCARETİNE İHTİYACIM YOK

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Erdoğan mahkemedeki ifadesinde “Uyuşturucu maddelerin tohumlarını kullanarak hint kenevirlerini yetiştirdim. Ben, uyuşturucu satarak gelir sağlamaya ihtiyacı olan biri değilim. Kendi gelirim bana fazlasıyla yeter. Yakın bir arkadaşımın ölümü sebebiyle bu yollara saptım, özür dilerim” dedi.

MAHKEME İKNA OLMADI

Yapılan yargılama sonrası mahkeme açıkladığı gerekçeli kararda, Erdoğan’ın verdiği ifade için “Kendisini kurtarmaya yönelik” olarak değerlendirdi. Mahkeme, ele geçirilen esrar maddesinin gramı ve malzemelerin niteliğini, uyuşturucu maddenin üretimi ve ticareti çerçevesinde değerlendirdi. Mahkeme, Erdoğan’a, hint keneviri ekme suçundan 3 yıl 4 ay, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

6 YIL 7 AY HAPİSTE KALABİLİR

Erdoğan’a verilen 3 yıl 4 aylık ceza için istinaf yolu, 8 yıl 4 aylık ceza için ise temyiz yolu açık. Anılan kararda verilen hapis cezasının kesinleşmesi halinde Erdoğan fiilen 6 yıl 7 ay 20 gün cezaevinde kalacak. Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra da 12 ay denetimli serbestlik koşullarına uymak zorunda kalacak.

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Selim Erdoğan uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
en az 10 yıl almalıydı
nasıl bir dünya bu bir ülkede serbesken bir diğer ülkede yedi yıl hapis. tuhaf
CEHENNEME KADAR YOLU VAR
Biz Breaking Bad izlemişiz adamız hassas terazi yemek için falan bu numaralar sökmez
deniz seki gibi kahraman olur
Kimyasal madde haricinde uyuşturucu kullanımı yasal olmalı, alkol kullanmak nasıl yasal ise(kimyasal olmasına karşın). Eğer esrar yasal değilse sigara ve alkol türevi maddeler de olmamalı.
adamın yanındaki jandarma hakan ünsal'a benziyor :))
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