Evini patili dostlarıyla paylaşanların bilmesi gereken tüy bakımı ipuçları ve ürün önerileri

Patili dostlarınız hayatınızın önemli bir parçası. Yalnızken, stresliyken, mutluyken kısaca koşulsuz şartsız her daim yanınızdalar. Yumuşacık tüylerini sevmek size iyi hissettirse de dökülmeye başladıkları anda sorunlar da başlar. Koltuklarda, halılarda ve kıyafetlerinizde bulunan tüyleri temizlemek gerçekten zor. Oysa doğru mamaları ve tüy dökmeyi önleyen vitaminleri kullanarak tüy dökülmesini azaltabilirsiniz. Ayrıca her gün tarayarak temizlediğiniz ölü tüyler de sizi oldukça rahatlatabilir. Gelin, tüy bakımı için gereken ürünleri ve tüy dökmeyi azaltan ipuçlarını beraber inceleyelim.

1. Masaj da yaparım tüyleri de tararım

Tüy bakımının için en önemli unsurlarından biri, patili dostlarınızı düzenli olarak taramak. Çoğu kedi ve köpek taranmayı çok sevse de bazıları için sıkıntılı olabiliyor. İşte Dr. Sacchi Tüy Toplama Eldiveni, masaj etkisi verirken petinizi taramanıza da yardımcı olarak bu sorunu ortadan kaldırıyor. Yumuşak dişli çıkıntıları, küçük dostlarınızın canlarının yanmasını da önlüyor. Elinizden kaymasın diye bilek kısmında cırt bant da bulunuyor. Üstelik banyo yaptırırken fırçalamak ve kan dolaşımlarını arttırmak amacıyla da kullanabilirsiniz. Çok fonksiyonlu bir kullanıma sahip olan ürünün fiyatı da oldukça uygun.

Ürünü incelemek isterseniz linke buradan ulaşabilirsiniz.

2. Ödülle gelen sağlık

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Köpeklerinizde oluşan kaşıntı ve döküntülerin sebebi, tahıl alerjisi olabiliyor. Bu alerjik reaksiyonlar deri ve tüy sağlığını olumsuz etkiliyor. Sonuç olarak tüy dökülmeleri ve deri kaşıntılarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Brit Care Ödül Maması, tahıl ve nişasta içermediği için alerjiye sebep olmuyor. İçerdiği Hindistan cevizi yardımıyla da tüylerin daha parlak ve esnek olmasını sağlıyor. Çinko ve biotin gibi vitaminlerle desteklenen mama, çok da sağlıklı. Lezzetli karışımıyla köpeğinizi eğitirken de kullanabileceğiniz takviye edici bir ödül.

Brit Care Ödül Maması'nı satın almak için burayı tıklamanız yeterli.

3. Kedinizin tüyleri ışıldasın

Kedinizin deri ve tüy sağlığı için beslenmesine de çok dikkat etmeniz gerekir. Tüylerinin parlak ve sağlıklı olması için bazı önemli amino asitleri beslenmesine ekleyebilirsiniz. Omega 3 ve Omega 6 içeren Royal Canin Skin Care Kedi Maması, bu gereksinimleri önemli ölçüde karşılar. Severek yiyecekleri, kaliteli içeriklerle üretilmiş bir mama olduğu için yeme sorununu da büyük oranda ortadan kaldırır. Dengeli protein içeriği, uzun tüylü ve hassas derili kedilerinize çok iyi gelebilir. Mama, kedinizin tüy dökme problemlerini en aza indirerek size büyük rahatlık sağlar. Ayrıca varsa deri problemlerinin giderilmesine de yardımcı olur. 21 gün eksiksiz kullanımda tüy parlaklığını da arttırır.

Bu lezzetli mamayı denemek isterseniz linki buraya bırakıyoruz.

4. İşte aradığınız tüy toplayıcı

Tüy dökmek kedi ve köpekler için oldukça normal bir durum. Ancak ev ortamında dökülen tüyler rahatsızlık yaratabilir. Bu sorunu Butter Furminator Kedi ve Köpek Tarağı ile en aza indirebilirsiniz. Ürün hem sizi yormaz hem dostunuzu ölü tüylerden kurtarır. Bir veya iki kere baş kısmından sırtına doğru çok bastırmadan taramanız yeterli. Furminotör, sağlıklı tüylerin çıkmasını önleyen tüyleri toplayarak bakım yapar. Üstelik tüy dökülme oranını da %85 oranında azaltır.

Pratik ve hızlı temizlik sağlayan kullanışlı bir ürün olan tarağı incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

5. Köpeğinizin tüy bakımına banyoda başlayın

Çoğu köpeğin suyla bir problemi olmadığı bilinen bir gerçek. Yıkamaya başladığınızda öylece durup işinizi bitirmenizi beklerler. Genelde ayda bir yıkanmaları tavsiye edilir. Fazla banyo yaptırmak derilerini tahriş edip tüylerini matlaştırabilir. Doğru bir şampuan kullanmak da tabii ki çok önemli. Trixie Bakım Şampuanı, tam ihtiyacınız olan ürün. Tüyleri besleyen özel içeriğiyle hem bakım yapar hem derinlemesine temizler. Tüyleri yumuşacık yaparak taranmasını kolaylaştırır. Bu da kıtıkları açmanızda size yardımcı olur.

Ürünü incelemek isterseniz buraya tıklamanız yeterli olacak.

6. Bakım yağıyla tüy dökülmelerini azaltabilirsiniz

Minik dostlarınız için dengeli bir beslenme sağlamak da deri ve tüy sağlığının olmazsa olmazlarından biri. Ancak bazı durumlarda patili dostlarınız bu tarz beslenmeyi kabul etmeyebilir. VETIQ Skin Coat Kedi Köpek Bakım Yağı ile mamalarını değiştirmeden tüy ve deri sağlığını destekleyebilirsiniz. Parlak tüyler için ihtiyaçları olan Omega 3 ve Omega 6 yağ asitleriyle hazırlanmış zengin bir içeriğe sahip olan ürünü doğrudan mamalarının üzerine dökerek kolayca kullanabilirsiniz.

VETIQ bakım yağını daha yakından incelemeniz ve satın almanız için linki buraya bırakıyoruz.

7. Kıyafetlerinizdeki tüylere elveda

Minik dostunuz tam işe giderken gelip paçanızdan çekiştiriyor ve siz de dayanamayıp kucağınıza alıyorsunuz, değil mi? Sonrasında ise o güzelim takım elbisenizin her yeri tüy oluyor. Çantanızda bile taşıyabileceğiniz Smarter Tüy Toplayıcı Rulo, bu sorununuz ortadan kalkıyor. 56 adet yapraktan oluşuyor ve kirlendikçe değiştirme imkânı sunuyor. Yanında 12 adet 30 yapraklı yedek rulosu da bulunan ürün, uzun süre kullanılabiliyor. Sap kısmında asma aparatı da bulunuyor.

İster evde ister dışarıda kullanıma uygun olan tüy toplayıcı pratik ruloyu satın almak isterseniz burayı tıklamanız yeterli.

8. Tüyleri topaklandı diye korkmayın

Özellikle uzun tüylü bir dostunuz varsa, tüylerinin karışması çok doğal. Günlük bakımını atladığınız, yoğun zamanlarınız olabilir. Böyle durumlarda evinizde bir kıtık açıcı tarak bulundurmanız günü kurtarır. Eğer o kıtıkları temizlemezseniz bir süre sonra petinizin derisinde yaralar oluşmaya başlar. Buffer Tüy Açıcı tarak yardımıyla kıtıklardan kurtulmak çok kolay! Uzunlu kısalı metal dişleri ile minik dostunuzun canını acıtmadan topaklanmaları giderebilirsiniz. Ergonomik sapı, ürünün elinizden kaymasını önler. Kullanması oldukça kolay olan ürünle petinizin genel tüy bakımı da yapabilirsiniz.

Tüy açıcı tarağı sepetinize eklemek isterseniz linke buradan ulaşabilirsiniz.

9. Balık yağı mucizesi

Balık yağının insanlar üzerindeki etkisini az çok bilirsiniz. Peki, minik dostlarınızın tüy bakımı için de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Kedi ve köpeklere özel içeriklerle üretilen Canvit Barf Balık Yağı, evcil hayvanınızın deri ve tüy sağlığını korumanıza yardımcı olur. Amino asit yönünden zengin olduğu için minik dostlarınızın tüylerini yeniler, derilerini tazeler ve kaşıntıyı önler. Doğal gelişimi desteklediği gibi metabolizmanın güçlenmesini de sağlar. Aynı zamanda Omega 3 yönünden zengin olan takviye, tüy dökme problemlerini de önemli ölçüde azaltır.

Balık yağını hemen satın almak istersiniz diye linki buraya bırakıyoruz.

10. Kolay taranan tüyler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Can dostlarınızı her gün yıkamanız mümkün olmadığından günlük tüy bakımı yapmak sizi zorlayabilir. Özellikle sık tüylü kedi ve köpekler, canları yanacağı için taramanıza izin de vermezler. Keyf Tüy Bakım Spreyi sayesinde yıkamaya gerek kalmadan tüyleri ipek gibi olur. Tüyleri kolay tarandığı için günlük bakımlarını da rahatlıkla yapabilirsiniz. Ürün, argan yağı içeriğiyle de tüylerin daha bakımlı, doğal ve göz alıcı görünmesini sağlar. Tüm yüzeye eşit dağılarak kıtık oluşumunu büyük ölçüde önler. Vanilya kokusuyla da kötü kokuları uzaklaştırır.

“Tam aradığım sprey!” diyorsanız linki buraya bırakıyoruz.

