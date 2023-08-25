Evinin bahçesinden aniden kayboldu! Bakmadıkları yer kalmadı... 8 metrelik yılanın midesinde bulundu

54 yaşındaki Wa Tiba isimli iki çocuk annesi bir kadın Endonezya'nın Güneydoğu Sulawesi kentindeki evinin bahçesinde 8 metrelik bir pitonun saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Kadının işlerini bitirmesine rağmen eve dönmemesi üzerine çocukları onu aramak için alarma geçti. Çocuklarının ihbarı üzerine 54 yaşındaki kadını bulabilmek içn geniş çaplı bir arama ekibi görevlendirildi.

ÇALILARIN ARASINDA GÖRDÜ

Wa Tiba’nın çocukları çalılıkların arasında hareket etme konusunda zorluk yaşayan bir pitonu fark etti. Olay yerine polis çağrıldı ve yılanın midesinin kesilerek Wa Tiba’nın cansız bedeni dışarı çıkartıldı.