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    4. Evinin bahçesinden aniden kayboldu! Bakmadıkları yer kalmadı... 8 metrelik yılanın midesinde bulundu

    Evinin bahçesinden aniden kayboldu! Bakmadıkları yer kalmadı... 8 metrelik yılanın midesinde bulundu

    25.08.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Endonezya’da yaşayan 54 yaşındaki Wa Tiba isimli iki çocuk annesi kadın evinin bahçesini temizlediği sırada aniden ortadan kayboldu. Bir yılanın saldırısına uğrayan kadının cansız bedeni 8 metrelik pitonun midesinden çıktı. Yetkililer 54 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşabilmek için yılanın midesini ikiye ayırmak zorunda kaldı.

    54 yaşındaki  Wa Tiba isimli iki çocuk annesi bir kadın Endonezya'nın Güneydoğu Sulawesi kentindeki evinin bahçesinde 8 metrelik bir pitonun saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Kadının işlerini bitirmesine rağmen eve dönmemesi üzerine çocukları onu aramak için alarma geçti. Çocuklarının ihbarı üzerine 54 yaşındaki kadını bulabilmek içn geniş çaplı bir arama ekibi görevlendirildi.

    ÇALILARIN ARASINDA GÖRDÜ

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    Wa Tiba’nın çocukları çalılıkların arasında hareket etme konusunda zorluk yaşayan bir pitonu fark etti. Olay yerine polis çağrıldı ve yılanın midesinin kesilerek Wa Tiba’nın cansız bedeni dışarı çıkartıldı.

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    Endonezya yılan piton

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