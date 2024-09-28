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Evinin bodrum katında buldu! Aralığı görünce içeri bakmak istedi... Gözlerine inanamadı: "Birisi evimin altında yaşıyormuş"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
28.09.2024 11:34
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon bölgesinde yaşayan bir kadın Reddit'ten yaptığı paylaşımda evinin bodrum katında tanımadığı bir kişinin yaşadığını gösterdi. 67 binden fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde şaşkın ev sahibi, "Birisi evimin altında yaşıyormuş" notunu ekledi.

Evinin bodrum katında buldu! Aralığı görünce içeri bakmak istedi... Gözlerine inanamadı: "Birisi evimin altında yaşıyormuş"

MYNET|DIŞ HABERLER Reddit'te "Springchikun" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın bu hafta başında bahçeyi temizlerken 113 yıllık evinin küçük, bodruma açılan kapağın şüpheli bir şekilde açıldığını fark etti. Aralığı fark edince bodrumunu kontrol eden kadın, içinde mor ve pembe bir battaniye ve bir yabancının kişisel eşyalarının bulunduğu birkaç çanta bulunan geçici bir yatak buldu.

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Davetsiz misafire ait eşyaları gördükten sonra büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden kadın ona bir not yazdığı söyledi. Springchikun notunda, "Merhaba arkadaş. Eşyalarını torbaya koydum ve kapağı kilitledim. Yardıma, yiyeceğe, telefona veya kaynaklarla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa lütfen kapıyı çalın. Başınız dertte değil" ifadelerini kullandı.

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Springchikun, Reddit okuyucularına yaptığı bir güncellemede davetsiz misafirin 40'lı yaşlarının sonlarında akıl hastalığıyla mücadele eden bir kişi olduğunu söyleyerek, "Ona telefon numaramı verdim, onu arabaya bindirdim ve ona yiyecek, barınak ve ruh sağlığı değerlendirmesi konusunda yardımcı olacak arkadaşımın yanına götürdüm" ifadelerini kullandı.

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