Evinizdeki bu yağlar ile Türkan Şoray kirpiklerine sahip olabilirsiniz!

Daha uzun ve bakımlı bir görünüm elde etmek için birçok rimel kullanıp hiçbir fayda görmemiş olabilirsiniz. İmdadınıza yetişen takma kirpiklerin de yapay görünümü iyice moralinizi bozmuş olabilir. Göz alıcı kirpiklere sahip olmak için artık cebinizdeki paradan ve zamanınızdan olmayın. Size vereceğimiz bakım sırlarıyla uzun ve dolgun kirpiklerin keyfini çıkarın!

UZUN VE HACİMLİ KİRPİKLER İÇİN BAKIM YAĞLARI

Moda dünyasının değişmesiyle farklı bakım çeşitleri hayatımıza girdi. Kadınlar uzun kirpiklere sahip olmak için çoğu zaman güzellik merkezlerine giderek bilmedikleri işlemleri yaptırır. Kirpik liftingi, ipek kirpik gibi işlemler kalıcı olmamakla birlikte kirpiklerinize ciddi zararlar vererek dökülmelerine yol açabilir. Sağlıksız olan bu yöntemleri bir kenara bırakarak doğal yağlarla kirpiklerinizin istediğiniz hacme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız listeyle içinizdeki Türkan Şoray etkisini ortaya çıkarın!

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, kirpik ve kaş uzamasında etkili olur ve göz kapaklarınızın vitamin ihtiyacını karşılar. Her gece uyumadan önce kirpik üstlerinize birer damla zeytinyağı damlatarak yedirin. Olası zararlara karşı tedbirinizi almak için sabah uyandığınızda nazikçe durulamanız yeterlidir. Zeytinyağı bakımını günlük rutininize dahil ederseniz kirpiklerinizdeki değişimi fark edeceksiniz.