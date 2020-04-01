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Evinizdeki bu yağlar ile Türkan Şoray kirpiklerine sahip olabilirsiniz!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kirpikler bir kadının en etkili silahıdır. Uzun ve bakımlı kirpikler gencinden yaşlısına herkesin hayallerini süsler. Kadınlar dolgun ve hacimli kirpiklere sahip olmak için farklı yollara başvurur. Her yolu denerken bile kirpiklerin azalması, kırılıp dökülmesi canınızı sıkabilir. Evde kendiniz doğal yağlarla bakım yaparak kirpiklerinizin gücünü arttırabilirsiniz.

Evinizdeki bu yağlar ile Türkan Şoray kirpiklerine sahip olabilirsiniz!

Daha uzun ve bakımlı bir görünüm elde etmek için birçok rimel kullanıp hiçbir fayda görmemiş olabilirsiniz. İmdadınıza yetişen takma kirpiklerin de yapay görünümü iyice moralinizi bozmuş olabilir. Göz alıcı kirpiklere sahip olmak için artık cebinizdeki paradan ve zamanınızdan olmayın. Size vereceğimiz bakım sırlarıyla uzun ve dolgun kirpiklerin keyfini çıkarın!

UZUN VE HACİMLİ KİRPİKLER İÇİN BAKIM YAĞLARI

Moda dünyasının değişmesiyle farklı bakım çeşitleri hayatımıza girdi. Kadınlar uzun kirpiklere sahip olmak için çoğu zaman güzellik merkezlerine giderek bilmedikleri işlemleri yaptırır. Kirpik liftingi, ipek kirpik gibi işlemler kalıcı olmamakla birlikte kirpiklerinize ciddi zararlar vererek dökülmelerine yol açabilir. Sağlıksız olan bu yöntemleri bir kenara bırakarak doğal yağlarla kirpiklerinizin istediğiniz hacme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Sizin için hazırladığımız listeyle içinizdeki Türkan Şoray etkisini ortaya çıkarın!

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, kirpik ve kaş uzamasında etkili olur ve göz kapaklarınızın vitamin ihtiyacını karşılar. Her gece uyumadan önce kirpik üstlerinize birer damla zeytinyağı damlatarak yedirin. Olası zararlara karşı tedbirinizi almak için sabah uyandığınızda nazikçe durulamanız yeterlidir. Zeytinyağı bakımını günlük rutininize dahil ederseniz kirpiklerinizdeki değişimi fark edeceksiniz.

HİNT YAĞI MASKESİ

Bir yemek kaşığına denk gelecek kadar limon rendeleyin ve kurumaya bırakın. Hint yağını ve zeytinyağını bir kap içerisine alarak karışımınıza önceden kuruttuğunuz limon kabuklarını ekleyin. Kürünüzü birkaç gün dinlenmeye bırakın. Hint yağı maskenizi geceleri uyumadan önce sürüp sabahları durulayın. Bu bakım kürüyle kısa zamanda etkili sonuçlar alacaksınız.

BADEM YAĞI

Doymamış yağ, E vitamini, magnezyum açısından son derece zengin olan badem yağı kirpiklerinizin ihtiyacı olan tüm vitaminleri karşılar. Düzenli olarak badem yağı sürmek kirpiklere bakım yaparak gürleştirir.

FINDIK YAĞI

Aktarlarda kolayca bulabileceğiniz fındık yağını, bitmiş rimelinizin içine dökebilirsiniz. Her gece uyumadan önce fırça yardımıyla kirpiklerinize sürün. Fındık yağı içindeki özler sayesinde kirpiklerinizi besleyerek sağlıklı uzamalarını sağlar.

LAVANTA YAĞI

Hoş kokusuyla kendine aşık eden lavanta yağını gece yatmadan kulak çubuğu yardımıyla kirpiklerinize sürün. Lavanta yağı kirpiklerinize bakım yaparken daha kıvrık bir görünüm elde etmenizi sağlar. Aynı zamanda antibakteriyel bir özelliğe sahiptir. Bir kapak kadar lavanta yağını rimelinizin içine dökerseniz fırça üzerinde biriken bakterileri temizlemenize yardımcı olur.

KİRPİK BAKIMI İÇİN İPUÇLARI

  • A vitamini, B ve E vitaminleri hem cilt sağlığınız hem de kaş ve kirpik bakımınız için çok önemlidir.
  • Makyajınızı temizlemeden uyumak kirpiklerinizin kopmasına ve dökülmesine neden olur. Gün sonunda makyajınızı temizlerken rimelinizi tamamen çıkardığınızdan emin olun.
  • Rimel sürmeden önce kirpiklerinizi taramak kirpiklerinizin birbirine yapışmasını engeller. Bu şekilde kirpikleriniz daha gür gözükür.
  • Takma kirpik kullanımını azaltmak kirpiklerinizin sağlığı için çok önemlidir. Bu kullanımı belirli günlerle sınırlamaya dikkat etmelisiniz. Eğer kullanmak zorunda kalırsanız gün sonunda kalıntıları en iyi şekilde temizleyerek kirpiklerinizi arındırın.

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