Evinize gelen misafirlere "bunu sen mi yaptın" dedirtecek görsel şölen sunan kahveler

Bardağın iç çeperini çikolata sosuyla sıvayarak Iced Mocha Chocolate Drip şovu yapabilirsin.



Bardağın içine çikolata sosunu artistik bir şekilde sıkarak başlayalım. İçine bolca buz, soğuk süt ve espresso ekleyelim. Klasik bir taktiktir ama her zaman iş görür. Üzerine biraz krem şanti ve çikolata rendesiyle olayı bitiriyoruz. Çok efor harcamadan aşırı havalı durur.

Yeşil ve kahverenginin keskin zıtlığını kullanıp Matcha Espresso Latte ile görsel bir şölen yaratabilirsin.

Önce hazırladığımız matcha çayını bardağa döküyoruz. Üzerine bol buz koyup sütü çok yavaşça ekliyoruz ki matcha ile hemen birbirine girmesin. En üste de espressoyu gezdiriyoruz. Renkler birbirine karışmadan jilet gibi duracak. Kontrast deyince de biz!

Bardağın ağzını bisküvi kırıklarına bulayıp Biscuit Iced Latte ile kafeyi direkt eve taşıyabilirsin.



Burada olay kahvenin kendisinden çok bardağın süslemesinde bitiyor. Bardağın kenarını karamelli bisküvi kremasına ya da fıstık ezmesine batırıp ezilmiş bisküvi kırıklarına bula. İçine yapacağın standart bir buzlu latte bile bu ufak hileyle anında lüks bir mekandan çıkmış gibi duruyor.

Sıcak espressoyu masada dondurmanın üzerine dökerek misafirlerine interaktif bir Affogato sunabilirsin.



Kahve mi tatlı mı tam belli değil ama sunumu kesinlikle tam puan alıyor. Geniş ve şık bir bardağa bir top kaliteli vanilyalı dondurma koy. Misafirlerin yanına götürdüğünde sıcak espressoyu tam masada dondurmanın üzerine boca et. Dondurmanın eriyip kahveyle usulca karışma anını izlemek çok profesyonelce görünecek.

Siyah kahvenin üzerine kalın bir krema kondurarak Einspänner ile Avusturya rüzgarları estirebilirsin.



Americano veya filtre kahvenin üzerine çırpılmış kalın ve hafif tatlı bir krema tabakası ekliyorsun. Krema kahveye hemen karışmayıp üstte bembeyaz bir yastık gibi bekliyor. Üzerine biraz kakao elediğinde ortaya çıkan zıtlık masadaki herkesin anında dikkatini çekecek.

Sıcak günlerde tonik ve kahvenin köpüklü uyumunu kullanarak Espresso Tonic ferahlığı yaratabilirsin.



Havalar ısınmaya başladığına göre hayat kurtaran bir tarif vermemiz gerekiyordu! Beğendiğin ve şık bir bardağa bol buz ve tonik koyup üzerine espressoyu yavaşça ekliyorsun. Tonik asitli olduğu için kahveyle birleşince bardağın üstünde çok güzel kalın bir köpük oluşuyor. İçine atacağın bir dilim taze portakal bu işin zirvesi olacak!

Normal buz yerine dondurulmuş kahve küpleri kullanarak Coffee Ice Cubes ters köşesi yapabilirsin.



Olay şu: Misafirin önüne bardağın içinde sadece simsiyah kahve buzları geliyor. Yanında da şık bir karafın içinde süt. Sütü bardaktaki kahve buzlarının üzerine masada döküyorsun. O buzlar yavaşça eriyor ve herkes renklerin karışmasını izliyor. Sunumun böyle ufaktan interaktif olması herkesten direkt tam not alıyor!