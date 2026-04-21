Sürekli bilgisayar başında olmaktan boynu tutulanlar için bel ve sırt ağrıtmayan temizlik önerileri

Eğilip kalkma eziyetini bitirmek için boyuna göre ayarlanabilen ergonomik aparatlara geçiş yapmanı tavsiye ederiz.

Boyun ve bel ağrısını tetikleyen şeylerden biri de sürekli garip açılarda eğilmek oluyor. Dolap üstlerini veya ulaşılması zor köşeleri temizlerken iki büklüm olmak yerine dik durarak işini halletmeyi alışkanlık haline getirmen gerekiyor. Senin boyun uzamıyorsa bırak saplar uzasın!

Pomodoro tekniğini sadece masa başında çalışırken değil, ev işlerinde de kullan.



Masa başında odaklanmak için yaptığın 25 dakikalık çalışma ve kısa mola döngüsünü temizliğe uyarlamaya ne dersin? Bütün evi tek seferde halletmeye çalışıp sırtına aniden yük bindirmek pek de akıl karı değil. Bir odanın temizliğini bitir, kahveni koy ve biraz dinlen. Ev bir yere kaçmıyor sonuçta.

Zemin temizliğinde belini bükmemek için işi Philips One-Up Elektrikli Mop'a devret!



Geleneksel kova ve paspas ikilisini bir kenara atıyoruz ve yerine Philips OneUp Elektrikli Mop kullanıyoruz! Temiz ve kirli suyu ayırarak hem hızlı hem de hijyenik bir temizlik sağlayan Philips OneUp Elektrikli Mop, tüm zeminlerde kullanılabiliyor. Başlığı 360 derece döndüğü için temizlik daha zahmetsiz bir hale geliyor. İşin en şok edici kısmı da şu: Pili bir powerbank ile bile şarj edilebiliyor. Daha ne olsun!

Toz alırken kollarını boyun hizasından yukarı kaldırmamaya özen göster.



Yüksek rafların tozunu alacağım diye kollarını sürekli havada tutman pek de doğru bir hareket olmaz gibi ya... Boyun fıtığına davetiye çıkarmak yerine küçük bir merdiven veya sağlam bir tabure kullan. Temizleyeceğin yüzeyi göz hizana getir ki omuzların rahat etsin.

İnatçı lekelerle inatlaşma. Kol gücüyle kazımak yerine işi temizleyicinin kimyasına bırak.



Ocakta kuruyan yağları süngerle dakikalarca ovalaman direkt omuz ve boyun kaslarına yük bindirmene sebep oluyor. Bileğine kuvvet demek yerine yağ çözücüyü lekenin üzerine sık ve bekle. Sen başka bir işle ilgilenirken leke yumuşar ve tek bir bez darbesiyle zahmetsizce temizlersin. Bırak kimya senin yerine biraz mesai yapsın, değil mi?

Duşakabin ve banyo fayanslarının temizliğini doğrudan duş aldığın esnada aradan çıkarmayı denesen?



Bu önerimiz sana belki tuhaf gelebilir ama bir kulak ver. Banyoyu temizlemek için kıyafetlerle suyun içinde eğilip kalkmak büyük dert değil mi? Hazır duştayken ve içerisi buharla yumuşamışken elindeki çekçekle fayansları hızlıca sıyır. Su lekeleri kemikleşmeden temizlendiği için sonrasında belini büküp ekstra efor harcamazsın. Buhar işini kolaylaştırırken sen de aradan banyoyu çıkarmış olursun. Bir taşla iki kuş yani.

Bulaşık makinesini doldurup boşaltırken belinden katlanmak yerine dizlerinden esne.



Makinenin alt sepetine tabak dizmek için refleks olarak direkt belden eğiliyoruz. Sırtını olabildiğince dik tutarak hafifçe çömelmek çok daha sağlıklı olacak. Mutfak tezgahında çalışırken de omuzlarını istemsizce kulaklarına kadar çekmediğinden emin ol. Bizden söylemesi!

Çamaşır asma derdini azaltmak için makineden çıkan ıslak çamaşırları sepette yere bırakma.



İçi ıslak çamaşır dolu sepet gerçekten çok ağırdır. Sepeti yerden almak yerine makineyle aynı hizadaki bir tabureye koy. Çamaşır asarken sürekli yere eğilip tekrar ipe uzanmak belini kilitler. Sepet hep el hizanda kalsın ki durduk yere sakatlanma.