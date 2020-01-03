Evinizi işgal eden gümüşçün (gümüş) böceğinden kurtulmanın yolları

Beyaz, kahverengi, gümüş rengi, mavimsi renklerde olan gümüşçün veya gümüş böcekleri 12-19 mm uzunluğunda, gözyaşı şeklinde bir böcektir. Arka tarafında 3 adet uzun kalın sert kıl bulunur. Çoğu ortamda yaşayabilen gümüşçün böceği zemin ve bodrum katları, çatı katları, mutfak ve banyo gibi karanlık, nemli alanlarda yaşamayı tercih eder.

Özellikle kağıt ve nemli elbiselere karşı ilgileri vardır. Bu böcekler astıma benzer semptomlarla alerjik reaksiyona neden olabilir. Sulu gözlere, burun tıkanıklığına neden olabilen böcekler aynı zamanda bakteri taşıyıcılarıdır.

Nemli ortamı sevdiklerinden gümüş böceklerini banyo fayanslarınızın ya da küvetinizin üzerinde görebilirsiniz.

GÜMÜŞÇÜN YA DA GÜMÜŞ BÖCEKLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN...

Nemli odaları havalandırdığınızdan emin olun ve kıyafetlerinizi iyice kurutun. Çok nemli bir eviniz varsa, bir nem regülatörü kullanın.

Sıcaklığı 22 derece civarında tuttuğunuzdan emin olun. Gümüşçün böceği sıcak yerlere düşkündür.

Patatesleri ve meyveleri de saklayın. Bu iki şey bu böcekler için son derece çekici.

Zaten evinizde bu böceklerden varsa bu hileyi deneyin. İki patatesi ikiye bölün ve açık bir plastik torbaya koyun. Gümüş böcekleri nişastaya düşkündür, bu yüzden buraya sürüler halinde akın ederler. Plastik torbaya geldiklerini gördüğünüz an böcekleri çöpe atabilirsiniz.



