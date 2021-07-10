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Evlat nöbetindeki Fatma Akkuş: Mutlu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldım

10.07.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerden Fatma Akkuş, kızı Songül Akkuş'un teslim olduğu haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında öğrendi. Akkuş, kızını kazandığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında 'Songül teslim olmuş mu?' diye sordum. O da bana 'Teslim olmuş' dedi. Mutlu haberi ondan aldım. Çok şükür bugünlere, otura otura kazandık" dedi.

Evlat nöbetindeki Fatma Akkuş: Mutlu haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldım

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos’ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar’ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar, eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen, çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 677 gündür devam eden eylemde Hacire Akar'ın yanı sıra en son da Fatma Akkuş'un kızı Songül Akkuş'un teslim olmasıyla çocuklarına kavuşan aile sayısı, 25'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2,5 yıl sonra dün geldiği Diyarbakır'da, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere ziyarette bulundu. Burada terör örgütü PKK'dan çocuklarını isteyen anne ve babalarla bir araya gelen Erdoğan, ailelerin hikayelerini dinledi.

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14 yaşındayken kaçırılan kızı Songül için 3 Eylül 2019'da evlat nöbetine katılan Fatma Akkuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kızının teslim olup olmadığını sordu. Anne Akkuş, "Evet teslim oldu" cevabını alması üzerine gözyaşlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"'SİZ DE MÜCADELE EDİN, ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

Fatma Akkuş, evlat nöbetiyle çocuğunu kazandığını belirterek, "Kızımı kazandım. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında, 'Songül teslim olmuş mu? diye sordum. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Teslim olmuş' dedi. O mutlu haberi aldım. Allah'a hamdolsun, çok şükür bugünlere, otura otura kazandık. Annelere sesleniyorum; evde oturmayın, ağlamayın. Siz de mücadele edin, çocuklarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızın arkadaşlarına, çalıştığı ortamlara güvenmeyin. Sahip çıkın çocuklara, mücadele edin. Evde ağlamayın, gelin siz de oturun, mücadele edin. Bu sevinçten daha büyük bir sevinç yoktur" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan
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