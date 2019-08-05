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Evlerden hırsızlık yapan abla- kardeş suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 18:43 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Ebru U.

Olcay DÜZGÜN- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Ebru U. (19) ile kardeşi Şeyma U. (17), hırsızlık için girdikleri evden kaçarken polis ekipleri tarafından apartmanda suçüstü yakalandı. Abla ve kardeşin 3 gün önce de 3 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi.

Kayseri'de Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan Çağrı Apartmanı sakinleri, binadaki dairede hırsızlık yaşandığını ihbar etti. Apartmana gelen polis ekipleri, hırsızlık için eve giren daha sonra ise kaçmaya çalışan Ebru U. ve kardeşi Şeyma U.'yu suçüstü yakaladı. Yakalanan iki kız kardeşin üzerinde, 1050 TL para, 50 dolar ve 60 Euro para ile hırsızlıkta kullanılan 2 tornavida ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüphelinin, geçen 2 ve 3 Ağustos'ta aynı mahallede 3 farklı adreste yapılan hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ve 20 bin 888 TL değerinde çeyrek altın, 2 bilezik ve 3 bin TL para çaldıkları tespit edildi. Abla ve kardeşin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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