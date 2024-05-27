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    4. Süper fiziğe sahip büyükanne 80 yaşında bile muhteşem görünmenin basit kurallarını paylaştı

    Süper fiziğe sahip büyükanne 80 yaşında bile muhteşem görünmenin basit kurallarını paylaştı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    27.05.2024 09:14
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    Yaş ilerlese bile genç görünmenin sırları her zaman merak edilmiştir. Kişisel antrenör olan 61 yaşındaki Jacqueline Hooton etkileyici bir fiziğe sahip. Süper formuyla dikkat çeken büyükanne, formda kalmak için izlediği bazı basit kuralları sosyal medyada paylaştı.

    Her ne kadar yaşlansanız da dikkat edeceğeniz bazı maddeler ile olduğunuz yaştan daha genç bir görünüm ve fiziğe sahip olamnız mümkün. Süper formda bir büyükanne, iyi yaşlanmanın şaşırtıcı derecede basit sırlarını sırlarını paylaştı.

    Daily Star'da yer alan habere göre, İngiltere'de yaşayan 61 yaşındaki Jacqueline Hooton, vücut ağırlığının iki katını kaldırabiliyor ve diğer kadınlara güçlerini ve öz güvenlerini geliştirmeleri için ilham vermeyi amaçlıyor. Kişisel antrenör, eğer çaba göstermeye istekliyseniz yaşın harika görünmenize engel olmadığını göstermeye oldukça kararlı.

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    Hooton, yaşlandıkça sevdiğiniz şeyleri yapmaya devam edebilmenizi sağlamak için 60'lı yaşlarda aktif kalmanın önemini vurguladı. Formda kalmak yalnızca fiziksel sağlığınıza fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlığınızı da artırır ve sizi daha sağlıklı bir geleceğe hazırlar.

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    Ancak bazı egzersizler diğerlerinden daha etkilidir. Her zaman formda görünmenin sırlarını paylaşan kadın, "Çeviklik, esneklik, hızlı hareket etme yeteneği. Etrafımızdaki dünyayı keşfedip tadını çıkarabilmemiz için 60'larımızda eğitime değer her şey. Burası yaşadığım sahilde en sevdiğim ve gizli noktam. Nerede olduğunu söyleyemem. Bu bir sır. Ama ona ulaşmak biraz çeviklik, çeviklik ve esneklik gerektiriyor. Ve 70'li, 80'li ve sonrasında da bu gizli noktanın tadını çıkarmaya devam etmek istiyorum. Daha sonraki yıllarda ne yapabilmek istiyorsunuz? Vizyonunuz ne olursa olsun, bugün vizyonunuza zaman ayırdığınızdan emin olun." şeklinde yazdı.

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    Kadının takipçilerinden, "Evet! İşte bu - egzersizlerim için en büyük motivasyon kaynağı. Bir şeyler yapabilmek istiyorum!", "33 yaşına girmek üzereyim ve siz beni önümüzdeki 33 yıl için çok heyecanlandırıyorsunuz.", "Sen tam bir rol modelisin. 40'lı, 50'li, 60'lı ve sonrasında gerçekten senin gibi olmayı arzuluyorum. Şimdi güç (+daha fazla fiziksel beceri), özgüven ve özgüven geliştirerek işe koyuluyorum. Böylece kronik hastalığımla bile benim için en önemli şeyleri uzun yıllar boyunca yapabiliyorum.", "Tamamen. 52 yaşındayım ve daha uzun ve sağlıklı bir yolculuk için beni ileri yaşlara taşımak için kuvvet antrenmanı yapıyorum." şeklinde yorumlar geldi.

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    Motivasyonel tavsiyeleriyle tanınan Jacqueline, olumlu tutumu ve her yaşa uygun, takip edilmesi kolay ipuçları sayesinde sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip oldu.

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    Yakın zamanda yayınladığı bir videoda eleştirmenlerin dizlerinin kırılmak üzere olduğunu öne sürdüklerini ortaya çıkardı. Ancak dizlerinin manevra yapmasına, egzersiz yapmasına ve yaşı ne olursa olsun hayattan en iyi şekilde faydalanmasına yardımcı olduğuna dair tecrübeli anlayışı sayesinde onları görmezden geliyor.

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    Bu kadar güçlü dizler aslında onun Londra Maratonuna katılmasını sağladı. Şüphesiz, ona hâlâ bu kadar çok şey sundukları için son derece minnettar.

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