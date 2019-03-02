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Evlerinin bir bölümünü resim atölyesine dönüştürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 13:17 | Son Güncelleme

Van'da bir grup kadın, katıldıkları kurslarda resim yapma yeteneklerini fark edince evlerinin bir bölümünü atölyeye çevirdi - Ev işlerinden arta kalan zamanlarda ellerindeki fırçalarla duygularını tuvale yansıtan kadınlar, sergi açmayı hedefliyor

LEYLA BALA - Van'ın Tuşba ilçesinde bir grup kadın, katıldıkları resim kurslarında edindikleri bilgilerle evde resim çizerek boş zamanlarını değerlendiriyor.

Tuşba Gençlik Merkezi'ndeki resim kurslarına katılan 20 ev hanımı, burada farkına vardıkları yeteneklerini evde tuvale yansıtıyor.

Boş zamanlarında ellerinde fırça ve boyalarla duygularını tuvale resmeden kadınların ortaya koyduğu eserler ise beğeni topluyor.

- "Duygularımı resme aktarmayı öğrendim"

Canan Maral, AA muhabirine, kursun sosyal hayatını çok olumlu etkilediğini ve kısa sürede resim yapmayı öğrendiğini söyledi.

Bir uğraş alanı bulduğu için mutlu olduğunu ifade eden Maral, "Burada daha önce de bazı kurslara katıldım. En son resim kursuna katıldım. Burada kısa sürede yeteneğimin farkına vardım. Benliğimi tanıdım ve burada duygularımı resme aktarmayı öğrendim. Şimdi çok güzel çalışmalar ortaya çıkarıyorum." dedi.

2 çocuk annesi İlknur Özdemir de kursta öğrendikleriyle artık sanattan geri kalmadığını ve zamanının büyük bölümünün resim yapmakla geçtiğini söyledi.

Resim yaparken eşinden büyük destek aldığını ifade eden Özdemir, "Resim alanında kendimi çok geliştirdim. İlk yağlı boya çalışmamı yaptım. Son zamanlarda 15 tablo yaptım. İlerde kişisel sergi açmak istiyorum." diye konuştu.

Dilber Karslı da kadınların kültürel kurslara katılmasının önemine değinerek, "Çocuklarım büyüdüğü için boş zamanım çok oluyordu. Ben de bu zamanı resim yaparak geçirmeye karar verdim. Şimdi 20 tablo yaptım." ifadesini kullandı.

- "Öz güven kazandılar"

Resim öğretmeni Nurhan Aytürk de boş zamanlarını değerlendirmek isteyen 20 ev hanımına resim yapmayı öğrettiklerini anlattı.

Kursa katılan kadınların kısa sürede güzel resimler çizdiğini ifade eden Aytürk, şunları kaydetti:

"İlk önce kalem tutmayı öğrendiler, daha sonra kara kalem çalışması yaptılar. Şimdi yağlı boya çalışmasına geçtik. Ev hanımları yapılması kolay olmayan eserleri hemen yapabiliyorlar. Bu işi severek yapıyorlar. İlk geldiklerinde tedirginlerdi ama artık öz güven kazandılar. Burada farklı resim tekniklerini ve geometrik şekilleri kullandık. Ev hanımları oran orantıyı, sonrasında tuvale resmi aktarmayı ve renkleri tonlamayı öğrendi. İnsan figürü veya manzara resmi olsun, hepsini rahatlıkla yapabiliyorlar."

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