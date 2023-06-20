Evliliğin eşiğinden dönen Öykü Çelik'ten şaşırtan hamle! Yeni aşkını ilan etti

Rol aldığı dizilerle şöhreti yakalayan, 2021'de katıldığı Survivor yarışmasıyla da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Öykü Çelik sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu, Survivor 2021 yarışmasından elendikten sonra emlak danışmanı sevgilisi İsmail Berhan'dan evlilik teklifi almıştı. Düğün tarihi açıklamaları beklenen ikili süpriz bir şekilde ayrıldıklarını açıklamıştı.

Öykü Çelik, son olarak sürpriz bir paylaşım ile takipçilerinin karşısına çıktı. Çelik, yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir kare ile duyurdu.

Paylaşımına, "Yıldönümümüz kutlu olsun aşkım" notunu düşen Çelik, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Çelik, bu fotoğrafı ise Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.

İşte Öykü Çelik'in sevgilisi Ali Çakıcı ile yaptığı o paylaşım...