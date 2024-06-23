'Evlilik kalmayacak' diyerek yaptığı yorumlar sosyal medyada tepki çekti! "Erkekler satın alma, kirala mantığına dönüyorlar"

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündeme geldi.

Günümüzdeki ikili ilişkilerde kadın ve erkeklerin rollerinin değişmesiyle evlilik algısının yıkıldığını dile getiren kullanıcı,"Artık evlilik diye bir şey kalmayacak. Çünkü kartlar yeniden dağıtılıyor. Eskiden ilkel benlikte erkeğin sahiplenici koruyucu tavrını beklerken şu anda 'Ben güzelim ve hak ettiğim lüks bir yaşam, zengin bir yaşam' diyen kadın erkekler tarafından cezalandırılmaya başlanıyor. Erkekler satın alma, kirala mantığına dönüyorlar. Bu mantık nedir? Evlenme takıl. Erkekler 'Madem ki sen güzelliğinin karşısında benim parmaı kullanmak istiyorsun. Benim için sen ölü bir yatırımsın. Yaşlandıkça doğurganlığın azalacak ve değerin düşecek. Ben önemli bir şey olmadıkça maddi gücümü kaybetmeyeceğim. Dolayısıyla evlenmek yerine kiralamak dolayısıyla takılmak benim için daha cazip' diye bakıyor" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının sözlerine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten ağır konuşmuş. Oldu mu şimdi bu?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Günümüz ilişkilerine bakınca haklı yanları da var" yorumunu ekledi.