Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. 'Evlilik kalmayacak' diyerek yaptığı yorumlar sosyal medyada tepki çekti! "Erkekler satın alma, kirala mantığına dönüyorlar"

    'Evlilik kalmayacak' diyerek yaptığı yorumlar sosyal medyada tepki çekti! "Erkekler satın alma, kirala mantığına dönüyorlar"

    23.06.2024 11:24
    Önerilen Videolar
    İstanbul’da “Anucur” çetesine “Şehit Hakan Telli” operasyonu kamerada: Uzi, balistik yelek, kar maskeleri bulundu

    İstanbul’da “Anucur” çetesine “Şehit Hakan Telli” operasyonu kamerada: Uzi, balistik yelek, kar maskeleri bulundu

    'Mutfağı mutfak yapan bir tezgah bir lavabo değil mi?' Sancaktepe'de 8 bin TL'ye kiralık ev sosyal medyada gündem oldu! 'Kapı tokmağı değiyor diye duvarı delmişler'

    'Mutfağı mutfak yapan bir tezgah bir lavabo değil mi?' Sancaktepe'de 8 bin TL'ye kiralık ev sosyal medyada gündem oldu! 'Kapı tokmağı değiyor diye duvarı delmişler'

    Yabancı ve Türk erkeklerini kıyasladı! "Neden Türk bir erkekle olmuyorum?" sorusunun cevabını verdi... "İlişkide üçüncü kişiler yok''

    Yabancı ve Türk erkeklerini kıyasladı! "Neden Türk bir erkekle olmuyorum?" sorusunun cevabını verdi... "İlişkide üçüncü kişiler yok''

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.06.2024 11:24
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada ikili ilişkilere dair yorumlarda bulunan bir kadının sözleri tepkilere neden oldu. Erkeklerin evlilik düşüncesinden uzaklaştığını dile getiren genç kadın, "Erkekler satın alma, kirala mantığına dönüyorlar" dedi ve sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Genç kadına hak verenler kadar tepki gösterenler de oldu.

    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündeme geldi.

    2

    Günümüzdeki ikili ilişkilerde kadın ve erkeklerin rollerinin değişmesiyle evlilik algısının yıkıldığını dile getiren kullanıcı,"Artık evlilik diye bir şey kalmayacak. Çünkü kartlar yeniden dağıtılıyor. Eskiden ilkel benlikte erkeğin sahiplenici koruyucu tavrını beklerken şu anda 'Ben güzelim ve hak ettiğim lüks bir yaşam, zengin bir yaşam' diyen kadın erkekler tarafından cezalandırılmaya başlanıyor. Erkekler satın alma, kirala mantığına dönüyorlar. Bu mantık nedir? Evlenme takıl. Erkekler 'Madem ki sen güzelliğinin karşısında benim parmaı kullanmak istiyorsun. Benim için sen ölü bir yatırımsın. Yaşlandıkça doğurganlığın azalacak ve değerin düşecek. Ben önemli bir şey olmadıkça maddi gücümü kaybetmeyeceğim. Dolayısıyla evlenmek yerine kiralamak dolayısıyla takılmak benim için daha cazip' diye bakıyor" dedi.

    3

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının sözlerine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten ağır konuşmuş. Oldu mu şimdi bu?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Günümüz ilişkilerine bakınca haklı yanları da var" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Kıl dönmesi komaya soktu! Yaşama şansı sadece %4 denildi

    Kıl dönmesi komaya soktu! Yaşama şansı sadece %4 denildi

     Aylık kirası 250 bin TL olan evini gezdirince gündem oldu

    Aylık kirası 250 bin TL olan evini gezdirince gündem oldu

     Sosyal medyada göğüs ölçüsü ve kalça büyüklüğü anlaşılan kadından uzak durun

    Sosyal medyada göğüs ölçüsü ve kalça büyüklüğü anlaşılan kadından uzak durun

     Yüzünü göstermiyor! Çekim açısı olay oldu

    Yüzünü göstermiyor! Çekim açısı olay oldu

     Gözler Prens William'a çevrildi... Ünlü kahinin kehaneti korkuttu

    Gözler Prens William'a çevrildi... Ünlü kahinin kehaneti korkuttu

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Güpegündüz sokak ortasında iki kardeşi kaçırmaya çalıştıGüpegündüz sokak ortasında iki kardeşi kaçırmaya çalıştı
    Motosikletli sapık! Yoldan geçen 4 kadını taciz ettiMotosikletli sapık! Yoldan geçen 4 kadını taciz etti
    Boğaz'da kahvaltı keyfi yapmak istedi! Menemenin fiyatı keyfini kaçırdıBoğaz'da kahvaltı keyfi yapmak istedi! Menemenin fiyatı keyfini kaçırdı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Türkiye'nin gıda devlerindendi! İflas bayrağını çekti

    Türkiye'nin gıda devlerindendi! İflas bayrağını çekti

    Yeni vergi düzenlemesinde ‘izah et’ dönemi! Hesap veremeyen yandı: 100 bin lira geliri olan bir kişi…

    Yeni vergi düzenlemesinde ‘izah et’ dönemi! Hesap veremeyen yandı: 100 bin lira geliri olan bir kişi…

    Boğaz'da kahvaltı keyfi yapmak istedi! Menemenin fiyatı keyfini kaçırdı

    Boğaz'da kahvaltı keyfi yapmak istedi! Menemenin fiyatı keyfini kaçırdı

    Güpegündüz sokak ortasında iki kardeşi kaçırmaya çalıştı

    Güpegündüz sokak ortasında iki kardeşi kaçırmaya çalıştı

    Turistin etrafında pervane oldular

    Turistin etrafında pervane oldular

    Arkadaşlık sitesinde tanışmıştı! Dolandırılan 82 yaşındaki adam intihar etti

    Arkadaşlık sitesinde tanışmıştı! Dolandırılan 82 yaşındaki adam intihar etti

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

    Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.