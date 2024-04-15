Evrim Akın "Nuray Sayarı bana evliliği yasakladı" dedi! Akla seçim yorumu gelince...

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programında sunuculuk yapan Evrim Akın, yakın arkadaşı astrolog Nuray Sayarı ile birlikte AVM'de görüntülendi.

Evrim Akın, Nuray Sayarı'nın kendisine evliliği yasakladığını söyleyerek dikkat çekti.

Akın "Nuray bana evliliği yasakladı. Benim haritamda evlilik yokmuş. Zaten ben de istemiyordum evlilik. Annemin sultanıyım, o da benim sultanım" dedi.

Sosyal medyada ise bu sözleri duyanların aklına astroloğun seçim analizi geldi. Sayarı "Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kaybediyor bu da İstanbul'un hayrına oluyor" demişti.

Seçim tahmini tutmayan astroloğun sözlerine anımsayanlar Akın'a "İyi düşün Evrim", "Evrim tam tersini yapman lazım" yorumlarında bulundu.







