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Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahne alan rap sanatçısı Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık oluşturmak amacıyla sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı.Rap sanatçısı Ömer Sercan İpekçioğlu (Ezhel), Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinde konser verdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sahne alan rap sanatçısı Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık oluşturmak amacıyla sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı.
Rap sanatçısı Ömer Sercan İpekçioğlu (Ezhel), Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinde konser verdi. Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konserde Ezhel, 1864 yılında gerçekleşen Çerkes Sürgünü’nü anmak ve olayla ilgili farkındalık oluşturmak amacı ile sahneye, sürgünü vurgulayan Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı. Konser boyunca tişörtü üzerinde çıkartmayan Ezhel, Uzuntarla Birlikte Yürüyelim Platformu (Zedako Katgohen) tarafından hediye edilen tişörtle farkındalık oluşturmayı istediğini söyledi.
Konser sonunda İHA muhabirine konuşan Ömer Sercan İpekçioğlu, "Sanat ve müzikle ülkemizdeki kültürleri çok seviyorum. Ülkemizin her rengini çok seviyorum. Çerkes halkı da benim için çok özel bir yere sahip. 1864 yılında olan Çerkes Sürgünü’nün yasını bende tutuyorum. Sadece Türkiye değil, dünyanın birçok yerindeki olan Çerkes yasını ben de tutuyorum. Bir yandan da gurur duyuyorum. Olaydan yıllar sonra bu yas devam ediyor. Bu ülkeye güzellik kattıkları için bana da ilham oluyorlar. Bu olaylar karşısında duruşları, yılmamaları beni çok etkiliyor. Umarım farkındalık daha çok artar. Aslında büyük farkındalıklara ihtiyacımız var. İnsanların bu sürgün hakkında daha çok bilinçlenmesi gerekiyor" dedi.

Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı

Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı

Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı

Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı

Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı

Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı

Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı

Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı

Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı

Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı

Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı

Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı

Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı

Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı

Ezhel, Çerkes Sürgünü’ne farkındalık için sahneye Adige bayrağı baskılı tişörtle çıktı
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