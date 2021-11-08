Facebook adını bırakan Meta'dan mağaza planı

Farklı kaynaklar Meta için bir mağazasının söz konusu olduğunu öne sürse de şirket resmi bir açıklama yapmadan net bir cevap vermek imkansız. Bununla birlikte, Meta fiziksel satış noktaları açarsa, bunların doğrudan perakende mağazalardan ziyade insanları Reality Labs bölümü tarafından geliştirilen cihazları tanıtan deneyim mağazaları gibi olacağı bildiriliyor.

ÜRÜNLERİNİ SERGİLEYECEK

Bu cihazlar, Oculus Quest (yakında Meta Quest olacak) sanal gerçeklik başlıklarını ve öncelikle görüntülü arama için tasarlanmış Portal gadget’larını içerecek. Mağazalar, Facebook’un Ray-Ban ile geliştirdiği Stories adlı artırılmış gerçeklik akıllı gözlüklerini de sergileyebilir. Meta’nın amacı, mağazalarında “merak” yaratmak ve müşterilerin deneyimi sırasında sıcak bir atmosfer sunmak.

Aynı kaynaklar, Meta’nın mağazaları modern, minimalist bir estetik ve incelikli bir marka yerleşimi ile öngördüğünü iddia ediyor. Şirketin Facebook Hub, Facebook Commons, Facebook Innovations, Facebook Reality Store ve From Facebook gibi birçok olası ismi değerlendirdiği, sonunda Facebook Store’a karar verdiği öne sürülüyor. Ancak bu, şirketin yeniden adlandırılmasıyla büyük olasılıkla değişecek.

Meta bu planı uygularsa, ilk perakende/deneyim mağazası bir Reality Labs ofisinin bulunduğu Kaliforniya, Burlingame’de yer alacak. Times, projenin sonunda çeşitli ülke ve bölgelerdeki konumlarla dünyayı kapsayabileceğini söylüyor.

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