Facebook Messenger AR ile daha eğlenceli!

VR yani sanal gerçeklik teknolojisi mevcut durumda çözünürlük sorunu çektiği için firmalar bu teknolojiyi mobile adapte edememişti. Bunun yerine AR yani artırılmış gerçeklik ile desteklenen mobil platformlar, geliştiricilere bir çok imkan tanıdı. Facebook da AR’ın nimetlerinden bugün yararlanmaya başladı.

Facebook’un mesajlaşma uygulaması olan Messenger, bugün aldığı güncelleme ile AR Sticker özelliğini kullanıma sundu. OTA üzerinden kademe kademe verilen bu güncelleme ile artık Sticker’ları AR sayesinde kamera üzerinde kullanabiliyorsunuz.

Facebook bununla da yetinmedi ve Messenger uygulamasına Selfie modunu getirdi. Bu Selfie modu Android cihazlarda görmeye alışkın olduğumuz yüz güzelleştirme teknolojisinden faydalanıyor. Görüntüyü şahsen çamur haline getiren bu teknoloji artık Messenger’da bir opsiyon olarak sunuluyor.

Birkaç gün içerisinde Türkiye’deki kullanıcılara sunulması beklenen AR Sticker ve Selfie modunun çok ilgi göreceğini düşünüyoruz. Son olarak bu güncelleme ile Instagram‘daki Boomerang özelliğinin de Messenger’a eklendiğini belirtelim.

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