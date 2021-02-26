Facebook'tan iPhone sahiplerini hedef alan reklam!

Facebook ile Apple'ın arası şu sıralar iOS 14'ün gizlilik değişiklikleri nedeniyle bir hayli açık. Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarını reklam izleme amacıyla bilgilerini paylaşmak isteyip istemediklerini daha belirgin bir şekilde soracak yazılım değişikliğine hazırlanıyor. Gelirinin önemli bir kısmını kişiselleştirilmiş reklamlardan sağlayan Facebook ise bu değişikliğe oldukça karşı. Zira Facebook'un iddiası, bu değişiklik küçük işletmeleri fazlasıyla tehdit ediyor. Facebook şimdi ise iPhone kullanıcılarını bilgilendirmek için yeni bir reklam yayınlamış durumda.

İŞTE FACEBOOK'UN REKLAM FİLMİ

Facebook ''iyi fikirler bulunmayı hak eder'' sloganına sahip reklamında kullanıcıları kişiselleştirilmiş reklamlara karşı teşvik etmeyi amaçlıyor. Reklamda ayrıca küçük işletmelerin zarar göreceğini söyleyen sosyal medya devinin, küçük işletmelere yönelik destek istediği görülüyor.

YORUMLARI KAPATTI

Apple'ın gizlilik değişikliğine karşı yayınlandığı belli olan reklam için ilginç bir istatistik de mevcut. Zira biz bu haberi hazırlarken videonun beğenmeme sayısı 1,1 bin'di. Buna rağmen videonun beğeni sayısı ise 40'ta kalmış gibi görünüyor. Ayrıca YouTube üzerinden yayınlanan reklamın yorumları da kapatılmış durumda.

Facebook'un geçtiğimiz günlerde iPhone kullanıcılarına bildirim gönderdiği ve kullanıcılardan izin istemeye başladığı ortaya çıkmıştı.

