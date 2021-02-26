HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Facebook'tan iPhone sahiplerini hedef alan reklam!

Facebook'tan iPhone sahiplerini hedef alan reklam!

26.02.2021 14:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Facebook'tan iPhone sahiplerini hedef alan reklam!

Facebook, Apple'ın yeni gizlilik politikaları nedeniyle yeni bir reklam yayınladı. Facebook reklamında ''iyi fikirler bulunmayı hak eder'' diyerek, iPhone kullanıcılarından kişiselleştirilmiş reklamların engellenmesinden zarar göreceğini söylediği küçük işletmelere destek olmaları çağrısında bulundu.

Facebook ile Apple'ın arası şu sıralar iOS 14'ün gizlilik değişiklikleri nedeniyle bir hayli açık. Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarını reklam izleme amacıyla bilgilerini paylaşmak isteyip istemediklerini daha belirgin bir şekilde soracak yazılım değişikliğine hazırlanıyor. Gelirinin önemli bir kısmını kişiselleştirilmiş reklamlardan sağlayan Facebook ise bu değişikliğe oldukça karşı. Zira Facebook'un iddiası, bu değişiklik küçük işletmeleri fazlasıyla tehdit ediyor. Facebook şimdi ise iPhone kullanıcılarını bilgilendirmek için yeni bir reklam yayınlamış durumda.

İŞTE FACEBOOK'UN REKLAM FİLMİ

Facebook ''iyi fikirler bulunmayı hak eder'' sloganına sahip reklamında kullanıcıları kişiselleştirilmiş reklamlara karşı teşvik etmeyi amaçlıyor. Reklamda ayrıca küçük işletmelerin zarar göreceğini söyleyen sosyal medya devinin, küçük işletmelere yönelik destek istediği görülüyor.

YORUMLARI KAPATTI

Apple'ın gizlilik değişikliğine karşı yayınlandığı belli olan reklam için ilginç bir istatistik de mevcut. Zira biz bu haberi hazırlarken videonun beğenmeme sayısı 1,1 bin'di. Buna rağmen videonun beğeni sayısı ise 40'ta kalmış gibi görünüyor. Ayrıca YouTube üzerinden yayınlanan reklamın yorumları da kapatılmış durumda.

Facebook, çocukları istismar eden paylaşımları önleyecekFacebook, çocukları istismar eden paylaşımları önleyecek

Facebook'un geçtiğimiz günlerde iPhone kullanıcılarına bildirim gönderdiği ve kullanıcılardan izin istemeye başladığı ortaya çıkmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Samsung yeni telefonunu tanıttı!Samsung yeni telefonunu tanıttı!
Gece terlemesi nedir, sebepleri nelerdir?Gece terlemesi nedir, sebepleri nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
facebook Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı! İşte Galaxy A32 4G'nin fiyatı ve özellikleri

Samsung yeni telefonunu tanıttı!

Huawei elektrikli otomobil sektörüne mi giriyor?

Huawei 'dört teker' işine mi giriyor?

Twitter paralı abonelik sistemini ''Süper Takip'' özelliği ile başlatıyor!

Twitter'da paralı dönem resmen başlıyor! Fiyatı da ortaya çıktı

Apple katlanabilir iPhone için hala son kararını vermiş değil

Merakla bekleniyor! Apple hala son kararını vermiş değil

Realme 8 Pro 108 MP kamera desteğiyle geliyor

Beklentiler yüksek! Çinli markadan kamera sürprizi

Zoom otomatik altyazı özelliğini sunacak

Zoom otomatik altyazı özelliğini sunacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.