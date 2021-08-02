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Facebook'un Kustomer'ı satın alma teklifine AB soruşturması

02.08.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği (AB), dijital platform Facebook'un müşteri ilişkileri yönetimi şirketi Kustomer'ı yaklaşık 1 milyar dolara satın alma teklifine ilişkin rekabet soruşturması başlattı.

Facebook'un Kustomer'ı satın alma teklifine AB soruşturması

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, teklif edilen satın alma işleminin müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı piyasasında rekabeti azaltacağı ve Facebook'un reklam piyasasındaki konumunu daha da güçlendireceği endişesine neden olduğu kaydedildi.

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1 MİLYAR DOLARA SATIN ALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Facebook, daha önce Kustomer'ı yaklaşık 1 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
facebook Avrupa Birliği
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