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Facebook ‘zararlı kullanıcıları’ yasaklıyor

BBC BBC
03.05.2019 07:21 | Son Güncelleme

Facebook, 'zararlı kullanıcı' diye tanımladığı tanınmış figürlerin ve aktivistlerin platformu kullanmasını yasaklıyor

Facebook ‘zararlı kullanıcıları’ yasaklıyor

Facebook, InfoWars isimli aşırı sağ komploların yer aldığı internet sitesinin sahibi Alex Jones, İngiltere editörü Paul Joseph Watson ve yine aşırı sağ görüşlere yer veren Breitbart isimli eski haber sitesinin editörü Milo Yiannopoulos'u, nefret söylemlerinden dolayı yasakladı.

İslam Milleti isimli siyasi hareketin lideri Louis Farrakhan da, anti-semitizm yaptığı gerekçesiyle yasaklanacak.

'Önce Britanya' gibi İslam karşıtı gruplar da yasaklandı.

Facebook'un sahibi olduğu Instagram da aynı yasakları uygulayacak.

Şirket, yaptığı açıklamada "İdeolojisi ne olursa olsun şiddetle ilişkisi olan ve nefret söylemini yayan kişi ve oluşumları hep yasaklamıştık. Potansiyel ihlallerin değerlendirilme süreci kapsamlı şekilde ilerliyor. Bu süreç bugün bu hesapları yasaklamamıza yol açtı."

Sosyal medyada çok fazla takipçisi olan, beyazların üstünlüğü savunan Paul Nehlen ve İslam karşıtı söylemleriyle bilinen Laura Loomer da yasaklanan isimlerin arasında.

Loomer daha önce Twitter tarafından da yasaklanmış, kasım ayında New York'taki Twitter binasına kendisini kelepçeleyerek kararı protesto etmişti.

Facebook, yasakları uygulamadan önce kullanıcıları uyarıyor ve böylece yasaklanacak kişi ya da gruplar, takipçilerini önceden farklı platformlara yönlendirebiliyor.

Facebook'un bu uygulaması eleştiri aldı.

Örneğin Yiannopoulos, Instagram'daki takipçilerine yasak uygulamaya girmeden hemen önce "Lütfen e-mail listeme kaydolun" mesajı gönderdi.

Facebook, yaptığı açıklamada, yasaklanan kişi ve grupların içinde olduğu bilinen sayfalara da izin vermeyeceğini, bu kişilerin katılacağı organizasyonlara da kendi platformunda yer vermeyeceğini açıkladı.

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facebook kullanıcı engelleme

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