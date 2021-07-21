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  4. Faciaya ramak kala! Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı

Faciaya ramak kala! Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı

21.07.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’dan Antalya’ya seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevlerin otobüsü sarmadan yolcuların tahliye edilmesi olası faciayı önledi.

Faciaya ramak kala! Yolcu otobüsü seyir halindeyken cayır cayır yandı

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Yeni Otogar önünde meydana geldi.

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SEYİR HALİNDEYKEN ANİDEN YANDI

Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’dan Antalya’ya Kurban Bayramı tatili için yolcularını alan otobüs seyir halinde iken aniden yandı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs yol üstünde durarak yolcularını tahliye ettikten sonra çevredekilerin yardımıyla bagajlar boşaltıldı. Arka kısmında başlayan yangın otobüsü sarmadan otobüsün tahliye edilmesi büyük bir faciayı önlerken yolcular kaçarak uzaklaştı.

YANAN ARAÇTA PATLAMA

Çevredekilerin yangın tüpüyle müdahalesi yeterli gelmezken, bu sırada yanan araçta bir patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan araç söndürüldü.

Öte yandan güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatılırken, trafiğe kapanan yol açıldı, hurdaya dönen otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya yangın Diyarbakır
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