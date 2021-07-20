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  4. Diyarbakır’da feci kaza! Kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Diyarbakır’da feci kaza! Kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti

20.07.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da ayakkabı satıcısı, bayram satışı sonrası eve dönüş yolunda takla attı, kendi aracının altında kalarak can verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır’da feci kaza! Kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetti

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi 1149. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ayakkabı satıcısı olan Celal Korhan ve yanındaki küçük kız çocuğu Kurban Bayramı için ayakkabı satışı sonrası aracı ile seyir halinde iken bir otomobil ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

DEVRİLEN ARACIN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Araç sürücüsü Celal Korhan devrilen aracının altında kalarak hayatını kaybederken yanındaki küçük kız çocuğu ve otomobilde bulunan bir kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı.

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Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Korhan’nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır
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