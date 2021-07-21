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Korkunç kaza! 3 yaşındaki çocuk kontak anahtarını çıkardı, uçuruma yuvarlandılar

21.07.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, seyir halindeyken 3 yaşındaki çocuğun kontak anahtarını çıkarması sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada çocuk, anne ve baba otomobilin camından dışarı fırlayarak yaralandı.

Korkunç kaza! 3 yaşındaki çocuk kontak anahtarını çıkardı, uçuruma yuvarlandılar

Alınan bilgilere göre, Pamukova’nın Kazımiye Mahallesi’nde Mahir B. (40) yönetimindeki otomobil, araçta bulunan 3 yaşındaki M.A.B.’nin kontak anahtarını çıkarması sonucu direksiyon kilitlenince uçuruma yuvarlandı.

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OTOMOBİLİN CAMINDAN FIRLADILAR

Takla atan otomobilde bulunan 3 yaşındaki çocuk otomobilden dışarı fırlayıp ormanlık alana düştü. Araçta bulunan baba Mahir B., anne Erraha Sirco B. de otomobilin camından dışarı fırladı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan M.A.B. hafif yaralı halde, anne Erraha Sirco B. (36) ve baba Mahir B. de (40) yarım saat süren çalışmalar sonrası halatlarla uçurumdan kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Pamukova İlçe Hastanesine ardından Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya
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