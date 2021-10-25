Fahriye Evcen'den 'Cadılar Bayramı' pozları!

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu evliliği devam eden Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın dünyaya getirdikten sonra işlerine ara vermişti.

Uzun süre ekranlardan uzak kalan Fahriye Evcen, TRT'de yayınlanacak olan Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacak. 35 yaşındaki güzel oyuncu dizide Barış Arduç ile birlikte başrolde oynayacak.



Instagram hesabından da sık kullanan ünlü isimlerden olan Evcen, son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun'u canlandıracak olan Fahriye Evcen, bu kez Cadılar Bayramı için poz verdi.

Cadılar Bayramı için verdiği pozları Instagram'a yükleyen Fahriye Evcen'in karelerini beğeni ve yorum yağdı.



Ünlü oyuncunun "Abrakadabra... simsalabim" notuyla paylaştığı fotoğraflara; "Çok güzelsiniz", "Gülüşünün güzelliği", "Ne kadar tatlısın" şeklinde yorumlar geldi.





