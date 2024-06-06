Fahriye Evcen yeni yaşını kutladı! Doğum günü pastası dillere düştü... 'Ben böyle bir şey görmedim'

Dizi aşkları gerçeğe dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2017 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden biri olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.

PASTASI DİKKAT ÇEKTİ

Şimdilerde aile pozları ile sık sık gündeme gelen ünlü çift yaptıkları doğum günü kutlaması ile dikkat çekti. 38'nci yaş gününü kutlayan Fahriye Evcen'in doğum günü pastası adeta dillere düştü.

Evcen, çocukları ile ve eşi ile paylaştığı fotoğrafına; "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden biriydi. Tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, ve çok kalabalık ailem, hepinize güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum" notunu düştü.

YORUM YAĞDI

Fahriye Evcen'in devasa pastası ise sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'Ben böyle bir şey görmedim', 'Bu nasıl bir pasta?', 'Bu nasıl bir zevksizlik' gibi yorumlar yapıldı.