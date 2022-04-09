Fareler cirit attı! Esenler'deki markette skandal görüntü

Türkiye’de yüzlerce şubesi bulunan dev market zincirinin Esenler’de bulunan bir şubesinde fareler adeta cirit attı. Şarküteri reyonunda görülen farelerin, raflarda bulunan ürünleri indirerek yemek için götürdükleri görüldü. Farelerin gezdiği sırada marketin kapalı olduğu öğrenilirken o anlar bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

ŞARKÜTERİ REYONUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde, farelerin adeta marketin içinde cirit attığı, iki farenin şarküteri reyonunda bulunan ürünleri sürükleyerek götürdükleri görülüyor. O anları kayıt altına alan vatandaşların şaşkınlıkları çektikleri videoya yansıdı.

(İHA)



