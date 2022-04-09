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Fareler cirit attı! Esenler'deki markette skandal görüntü

09.04.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler’de bulunan dev market zincirinin şarküteri reyonunda fareler adeta cirit attı. O anları yoldan geçen bir vatandaş saniye saniye cep telefonu kamerası ile kayıt alırken, fareler şarküteri reyonunda görüntülendikten sonra gözden kayboldu. Fareleri görüntüleyen kişinin, ''Bakın salamı götürüyor çeke çeke. Yedi yedi gitti. Kim bilir daha kaç tane var'' dediği duyuldu.

Türkiye’de yüzlerce şubesi bulunan dev market zincirinin Esenler’de bulunan bir şubesinde fareler adeta cirit attı. Şarküteri reyonunda görülen farelerin, raflarda bulunan ürünleri indirerek yemek için götürdükleri görüldü. Farelerin gezdiği sırada marketin kapalı olduğu öğrenilirken o anlar bir vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

ŞARKÜTERİ REYONUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

Görüntülerde, farelerin adeta marketin içinde cirit attığı, iki farenin şarküteri reyonunda bulunan ürünleri sürükleyerek götürdükleri görülüyor. O anları kayıt altına alan vatandaşların şaşkınlıkları çektikleri videoya yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenler
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