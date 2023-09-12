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    4. Fas depreminde mucizenin adı oldu! Göbek bağıyla birlikte enkazdan yeni doğan bir bebek çıkartıldı

    Fas depreminde mucizenin adı oldu! Göbek bağıyla birlikte enkazdan yeni doğan bir bebek çıkartıldı

    12.09.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Fas'a 8 Eylül tarihinde merkez üssünün ülkenin kuzeyindeki Marakeş'in El-Huz bölgesi olduğunu belirtilen 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında enkaz çalışmaları devam ediyor. Enkaz altından göbek bağı daha düşmemiş olan yeni doğan bir bebeğin kurtarıldığı anlar mucizenin örneği oldu.

    8 Eylül Cuma gecesi geç saatlerde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem özellikle kırsal alanda büyük yıkımlara neden oldu. Fas İçişleri Bakanlığı depremde can kaybının 2.000'in üzerine çıktığını ifade etti. Bölgede sismik hareketlilik devam ettiği için vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmeyi tercih ederken enkazlarda arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

    YENİ DOĞAN BEBEĞİ KURTARDILAR

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    Fas'ta televizyon kanalları bölgeden yaptıkları yayınlar sırasında bir mucizeye tanıklık etti. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında ekipleri henüz göbek bağı bile düşmemiş olan yeni doğan bir bebeği enkaz altındaki yaşam mücadelesinden kurtarmayı başardı. Görüntüler tüm dünyada gündem yarattı.

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    deprem Fas

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