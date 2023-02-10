Enkazın altında doğmuştu! ‘Mucize’ bebek Aya için dünyadan başvuru yağıyor... Herkes onu evlat edinmek istiyor

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde yıkımlara neden oldu. Ülkenin kuzeydoğusundaki, Afrin’e bağlı Cinderes beldesindeki bir enkazın altında doğan bir kız bebek mucizenin adı olmuştu. Enkaz altındaki annesine göbek kordonuyla bağlı bir halde bulunan bebeğe mucize anlamına gelen ‘Aya’ adı verildi. Annesi, babası ve dört kardeşini enkaz altında kaybeden Aya’nın hastanede tedavisi devam ediyor.

EVLAT EDİNMEK İSTİYORLAR

BBC’de yer alan habere göre, Aya’nın bakımını üstlenen çocuk doktoru Hani Marouf bebeğin durumunun iyi olduğunu belirtti. Hastane Müdürü Dr. Attiah Khalid , dünyanın dört bir yanından Aya’yı evlat edinmek isteyenlerin telefonlarını aldığını belirtti.

Kendisi de Aya’dan dört ay büyük bir bebeği olan Khalid, “Şu anda onu kimsenin evlat edinmesine izin vermeyeceğim. Uzak akrabaları dönene kadar, kendi çocuğum gibi bakacağım” dedi. Dr. Khalid şimdilik Aya’yı kendi bebeğiyle birlikte emzirdiğini dile getirdi.