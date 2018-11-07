RABAT (AA) - Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması ve sınır kapılarının açılması çağrısında bulundu.

Muhammed, Batı Sahra'nın "Yeşil Yürüyüş"le İspanya işgalinden kurtuluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Kardeş Cezayir'le, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini engelleyen anlaşmazlıkların aşılması için açık ve doğrudan bir diyaloğa hazırız." dedi.

Ülkesinin, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki donukluk halinin üstesinden gelmek için Cezayir'in sunacağı öneri ve girişimlere de açık olduğunu belirten Muhammed, ilişkilerin normal seyrinde yürümediğini ve kabul edilemez düzeyde olduğunu dile getirdi.

Fas Kralı, 1994 yılından bu yana kapalı tutulan sınır kapılarının açılması ve ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısı yaptı.

- Ortak komite çağrısı

Cezayir ile anlaşmazlıkların aşılması için ortak komite kurulmasını öneren Kral 6. Muhammed, söz konusu komitenin, herhangi bir şart ve istisna olmadan, objektif, açık, doğru ve iyi niyetli bir şekilde anlaşmazlık olan tüm konular üzerinde çalışmasını öngördüklerini kaydetti.