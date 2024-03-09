Fatih Erbakan'dan kamyon üstünde seçim çalışması! 1994 yılındaki o fotoğrafı hatırlattı: Erbakan ve Erdoğan...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın kamyon üzerinde yaptığı seçim çalışması günde oldu. Fatih Erbakan’ın olay olan fotoğraf karesi, babası Necmettin Erbakan’ın Türk siyasi tarihinde yer eden pozunu akıllara getirdi.

1994'TEKİ FOTOĞRAFI AKILLARA GETİRDİ

Milli Görüş lideri ve Refah-Yol Hükümeti’nin Başbakanı Necmeddin Erbakan, 1994 yılında düzenlenen yerel seçimlerde İBB adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kamyon ile seçim çalışması yapmıştı.

TÜRK SİYASİ TARİHİNE DAMGA VURDU

Yakın Türkiye siyasi tarihinde önemli bir yeri olan fotoğrafta bulunan isimler daha sonrasında önemli görevlerde bulundu.

Necmettin Erbakan, milletvekilliği yanı sıra başbakanlık görevini üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırasıyla belediye başkanı, milletvekilliği, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yaptı. İdris Güllüce ve Mehmet Sekmen de belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulundu.

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Fatih Erbakan'ın kamyon üstünde yaptığı seçim çalışması sosyal medyada da gündem oldu





