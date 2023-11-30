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Fatih Portakal’dan CHP-İYİ Parti zirvesi için gündem yaratan çıkış: ‘Meral Ablası, Özgür Özel'i epey bir üzecek!’

30.11.2023 08:13 | Son Güncelleme:
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CHP ile İYİ Parti arasında yapılması beklenen ittifaka dair ilk adımın bugün atılması beklenirken Fatih Portakal’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Portakal görüşmeye ilişkin çarpıcı ifadeler kullanırken “Meral Ablası, Özgür Özel'i epey bir üzecek!” ifadelerini kullandı. Portakal ayrıca canlı yayında CHP’nin İYİ Parti ile ittifak yapmasının doğru olmadığını savunan sözler sarf etti.

Fatih Portakal’dan CHP-İYİ Parti zirvesi için gündem yaratan çıkış: ‘Meral Ablası, Özgür Özel'i epey bir üzecek!’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya gelecek. İki genel başkanın da dün kurmaylarıyla bir araya gelerek görüşmede izlenecek yöntemi belirlediği öğrenildi. Bugün yapılacak görüşmeye ilişkin usta gazeteci Fatih Portakal’ın yaptığı bir yorum ise dikkat çekti. Portakal görüşme ile ilgili “Meral Ablası, Özgür Özel'i epey bir üzecek!” değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Portakal Özgür Özel ile Meral Akşener’in yapacakları görüşme ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu:

“Özgür Özel'in Akşener'e sesleniş halini biliyorsunuz; ‘Meral Ablamla biz görüşebiliriz…’ Siyasette abl kardeş, baba oğul muhabbetini ben çok tasvip etmiyorum. Tabii ki yani halka şirin göstermek için bu şekilde konuşulabilir ama ben çok hoş bulmuyorum. Şimdi perşembe günü buluşacaklar ikili bir araya gelecek. Peki o buluşmada acaba buzlar erir mi? Ne olur? Diyecek olursanız şimdiden mesaj net bir şekilde aslında İYİ Parti tarafından verildi: “Meral Ablası, Özgür Özel'i epey bir üzecek!

“İTTİFAK İÇİN DOĞRU PARTİ İYİ PARTİ Mİ? SORUYORUM SİZE!”

Ben Meral Hanım sözünden döner diyordum ama dik durdu, bu konuda ve taviz vermiyor. Ben de zaten artık bu kadar çok sözden sonra partisindeki insanların da artık ona inandığını ve 81 ilde 81 adayla diğer yerlerde de kendi adaylarıyla çıkacağını tahmin ediyorum. Burada Özgür Bey'in kendine güvenmesi gerekiyor. Partisine, örgütüne güvenmesi gerekiyor. Gerçekten ‘güç birliği’ yapabileceği cenahı doğru cenaha belirlemesi gerekiyor. Doğru cenah muhafazakar mı? Soruyorum size! Milliyetçi sağ mı? Soruyorum size! Bu mudur? Bence değil!

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İSTİFA EDEN CHP YERİNE AK PARTİ’YE GİDİYOR!

Onun olmadığını görüyoruz. Al, İYİ Parti ile ittifaka gitmişlerdi, İYİ Parti'den her istifa eden milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiyor. Nereye gidiyor? İktidar partisine gidiyor. Bu kadar net ortada! O yüzden bence bir kez daha İYİ Parti ile yola çıkacaksanız düşünün. Bir de yani artık ‘tamam’ demiş! Yani ‘istemiyorum’ dedikten sonra da fazla da ısrar etmeye gerek yok. Kendine güven meselesi bence çok çok önemli…”

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Meral Akşener Özgür Özel
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