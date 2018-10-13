Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Andrew Craig Brunson, İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hakkındaki ev hapsi kararı ve yurt dışı yasağı da kaldırıldı. Brunson, yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.
Tahliye kararı sonrası Twitter'dan kendi yorumlarını yazan Fatih Portakal, Erdoğan'ın daha konuyla ilgili konuşmadığını hatırlattı.
İşte Portakal'ın o tweeti ve daha öncesinde paylaştığı mesajlar;
Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti
İş adamı bu fotoğraf sonrası tekrar tutuklandı!
Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'li gönderme: Çav Bella klibini nasıl kaçırırsın yahu
İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti
AK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıt
BBC’nin kraliyet düğünü canlı yayınında altyazı kazası: 'Prenses’in göğüsleri ne güzel'
Arabanın içini gören şoke oldu!
Nepal'de şiddetli fırtına! Çok sayıda dağcı hayatını kaybetti
Facebook resmen duyurdu: Tam 29 milyon kullanıcı...
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum