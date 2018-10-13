Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Andrew Craig Brunson, İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hakkındaki ev hapsi kararı ve yurt dışı yasağı da kaldırıldı. Brunson, yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Tahliye kararı sonrası Twitter'dan kendi yorumlarını yazan Fatih Portakal, Erdoğan'ın daha konuyla ilgili konuşmadığını hatırlattı.

İşte Portakal'ın o tweeti ve daha öncesinde paylaştığı mesajlar;





