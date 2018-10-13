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Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

ABD'li rahip Brunson'ın serbest bırakılmasının ardından peş peşe dikkat çeken yorumlarda bulunan FOX TV Haber spikeri Fatih Portakal'dan bir mesaj daha geldi. Portakal Twitter'dan "Beştepe 'Yargı tarafsızlığını ortaya koydu' dedi Ama daha Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmadı." dedi

Andrew Craig Brunson, İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hakkındaki ev hapsi kararı ve yurt dışı yasağı da kaldırıldı. Brunson, yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Tahliye kararı sonrası Twitter'dan kendi yorumlarını yazan Fatih Portakal, Erdoğan'ın daha konuyla ilgili konuşmadığını hatırlattı.

İşte Portakal'ın o tweeti ve daha öncesinde paylaştığı mesajlar;

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rahip craig brunson fatih portakal ABD erdoğan

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