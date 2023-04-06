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Fatih Portakal Katarsis'e konuk oldu! İzmir'e neden gittiğini açıkladı... Silah alıp korumayla dolaşmış

06.04.2023 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX Haber'de spikerlik yaparken bir anda işi bırakan Fatih Portakal uzun süre sonra ekrana geri döndü. Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Portakal Uzman Psikolog Gökhan Çınar'a konuk oldu. Fatih Portakal Cumhurbaşkanı'nın kendisine söylediklerinden sonra valilik korumasıyla dolaştığını açıkladı.

Fatih Portakal Katarsis'e konuk oldu! İzmir'e neden gittiğini açıkladı... Silah alıp korumayla dolaşmış

Spiker Fatih Portakal bir süre sunuculuğu bırakıp gözlerden uzak yaşamaya karar vermişti. Uzun süre sonra ekrana dönen Portakal Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis'e konuk oldu.

Fatih Portakal İzmir'e gitmesine dair "Benim için her şey sağlık giderken de öyleydi. Gitmek çok iyi geldi, 2.5 senedir doğaylayım mutluyum, son derece doğru bir karar verdim" dedi.

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NEDEN GİTTİĞİNİ AÇIKLADI

İstifaya zorlandığına dair iddialara da yanıt veren spiker bu iddiaları yalanladı ve "Daha önce de bırakmıştım. Düşünsene haber sunuyorsun 1 saat sonra birisi seni arıyor, Cumhurbaşkanı senin hakkında konuştu bilgin olsun veya yayın yapıyorsun öğrenmişsin RTÜK'ten dosyan gidecekmiş... Yılgınlıklar oldu, düşünsene koskoca ülkenin cumhurbaşkanı gidiyor meydanda 'Patlatırlar enseni' diyor. Bunlar kolay şeyler mi? Cumhurbaşkanı kim ben kimim? Bunlar insanın içinde tortu bırakıyor" dedi.

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KORUMAYLA DOLAŞTIĞINI AÇIKLADI

Fatih Portakal uzun yıllar korumayla dolaştığını da açıklayarak "Valilik korumasıyla geziyorum bunların hepsi üst üste geliyor. TL bu tarafta dursun ben gideceğim diyorsun. Ben babamın ölümünü gördüm o şekilde ölmek istemiyorum, stresten uzak huzurlu olmak istiyorum" dedi.

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"TABANCA ALDIM AMA KULLANMADIM"

Ekranlara dönen Portakal ayrıca sosyal yaşantısının daralmasına dair "Sıkıcı, işten eve evden işe. Telefonla konuşurken bile korkuyorsun. Ulan başıma bir şey gelir mi diye düşünüyorsun, benim gibi adam devletten tabanca aldı. Ortamın gerildiği zamanlarda çantama alırım, belime takarım hiç kullanmadım ama buna gerek var mı?" dedi.

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Fatih Portakal ayrıca konuşmasının devamında "Ben sosyal demokrat bir adamım. Çok politize olduğumuz için yönetim zihniyetine karşıyım. Çünkü ben artık ideolojilerin tükendiğini düşünüyorum. Vicdanlı haber yapıyorum" dedi.

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