Fatih Portakal ‘seçim tarihi belli oldu’ diyerek duyurdu! Bu tarih çok tartışılır…

Türkiye genel seçim sürecine girerken herkesin merak ettiği seçim tarihi ile ilgili gazeteci Fatih Portakal’dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından yola çıkarak seçim tarihini bulduğunu öne süren Portakal, 28 Mayıs 2023 Pazar günü genel seçimlerin yapılacağını öne sürdü.

Youtube kanalı üzerinden yayın yapan Fatih Portakal seçim tarihi ile ilgili yaptığı canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

‘28 MAYIS 2023’TE KİMSELERE RANDEVU VERMEYİN’

“Konuşulan seçim Haziran ayına kadar olacak ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ipucunu verdi. Ben de oradan yakaladım, yakaladıktan sonra tarih de veriyorum size. Tabi büyük konuşmuyorum ama seçimin tarihi 28 Mayıs 2023 Pazar gününe kimselere randevu vermeyin sandık 28 Mayıs 2023 Pazar günü önümüze gelecek. ‘Sen nereden biliyorsun?’ bu diyecek olursanız şuradan çözümlemeye çalıştım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yine o açılış konuşmasını yaparken ‘7 ay sonra seçim olacak’ dedi. Sayıp bakalım şimdi Ekim ayındayız, hemen açıp telefondan baktım takvime o Pazar hangi tarihe geliyor. Bir baktım 28 Mayıs. Bu tarihte sandık önümüze gelecek. ‘Neden biliyor musunuz?’ çünkü bilinçaltı, bu demek ki iktidar partisinde biliniyor. Erdoğan’ın çevresi tarafından ve Erdoğan tarafından da biliniyor. Hatta ve hatta Devlet Bahçeli de bu tarihi biliyor. 6-7 ay sonra veya 7-8 ay sonra da diyebilirdi o zaman ben size bu tarihi veremezdim ama 7 ay demek ise Mayıs ayı.

27 MAYIS’TAN BİR GÜN SONRA OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Peki neden 28 Mayıs? Bir gün öncesi 27 Mayıs çünkü, biliyorsunuz Adnan Menderes olaylarını hatırlayacaksınız. Onun hemen bir gün sonrasında çünkü belki de seçim kampanyasını demokrasi şöleni adı altında o güne empoze edecekler. 27 Mayıs cumartesi, 28 Mayıs Pazar hadi bakalım sandığa… Bu şekilde düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak, ben bu şekilde düşünüyorum.”