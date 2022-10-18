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SON DAKİKA: AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı! 'Birden fazla aday çıkacak' diyerek net rakam verdi

18.10.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Altılı masada aday belirsizliğiyle ilgili AK Parti'den çarpıcı yorumlar geldi. Kulislerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylığı da tartışmalara konu olurken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ortak aday çıkaracağı söylemini yineleyen altılı masayla ilgili farklı bir değerlendirmede bulundu. Dağ, çok konuşulan seçim anketleriyle ilgili de bir açıklama yaparak AK Parti'nin masasındaki son seçim anketinde ortaya çıkan çarpıcı rakamı açıkladı.

SON DAKİKA: AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı! 'Birden fazla aday çıkacak' diyerek net rakam verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, siyasetin gündemindeki konulara ilişkin ses getirecek açıklamalar yaptı. Dağ, seçimlerin yaklaşmasıyla her geçen gün daha dikkatle takip edilen anket sonuçlarıyla ilgili de konuştu. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranının yükseliş trendinde olduğunu ifade eden Dağ, son yaptırdıkları anketin sonucunu net rakamla açıkladı. Hamza Dağ ayrıca altılı masadan birden fazla cumhurbaşkanı adayı çıkacağını düşündüğünü dile getirdi.

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"HDP RESTİ ÇEKTİ"

İşte A Haber canlı yayınında konuşan Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları:

  • HDP, CHP ve İYİ Parti'ye rest çekti. Bunlara 6+1 masa demeyi daha doğru buluyorum. Altılı masadan birden fazla Cumhurbaşkanı adayı çıkacağını düşünüyorum.

"MERAL AKŞENER'İN İCAZETİYLE ADAYLIK İSTER GİBİ HALİ VAR"

  • Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda ifadeler ortaya koyuyor, yine kendi partisinden belediye başkanlarından milletvekillerine kadar arkasında olup olmadıklarını sorguluyor. Sanki Meral Akşener'in icazetiyle bir adaylık ister gibi bir hali var.

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SON ANKETTEN NET RAKAM VERDİ!

  • AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oylarında yükselen bir trend var. AK Parti'nin son yapılan kamuoyu çalışmasında 41.9 oy oranında olduğunu gördük. 3, 4 aylık süreçte Cumhur İttifakı'nın oylarının yükseldiğini görüyoruz.
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