SON DAKİKA: AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı! 'Birden fazla aday çıkacak' diyerek net rakam verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, siyasetin gündemindeki konulara ilişkin ses getirecek açıklamalar yaptı. Dağ, seçimlerin yaklaşmasıyla her geçen gün daha dikkatle takip edilen anket sonuçlarıyla ilgili de konuştu. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranının yükseliş trendinde olduğunu ifade eden Dağ, son yaptırdıkları anketin sonucunu net rakamla açıkladı. Hamza Dağ ayrıca altılı masadan birden fazla cumhurbaşkanı adayı çıkacağını düşündüğünü dile getirdi.

"HDP RESTİ ÇEKTİ"

İşte A Haber canlı yayınında konuşan Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları:

HDP, CHP ve İYİ Parti'ye rest çekti. Bunlara 6+1 masa demeyi daha doğru buluyorum. Altılı masadan birden fazla Cumhurbaşkanı adayı çıkacağını düşünüyorum.

"MERAL AKŞENER'İN İCAZETİYLE ADAYLIK İSTER GİBİ HALİ VAR"

Kılıçdaroğlu adaylığı konusunda ifadeler ortaya koyuyor, yine kendi partisinden belediye başkanlarından milletvekillerine kadar arkasında olup olmadıklarını sorguluyor. Sanki Meral Akşener'in icazetiyle bir adaylık ister gibi bir hali var.

SON ANKETTEN NET RAKAM VERDİ!

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oylarında yükselen bir trend var. AK Parti'nin son yapılan kamuoyu çalışmasında 41.9 oy oranında olduğunu gördük. 3, 4 aylık süreçte Cumhur İttifakı'nın oylarının yükseldiğini görüyoruz.



