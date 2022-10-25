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  4. SON DAKİKA | Asal Araştırma'nın seçim anketi büyük ses getirecek! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş... Erdoğan'ın aldığı oylar dikkat çekti

SON DAKİKA | Asal Araştırma'nın seçim anketi büyük ses getirecek! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş... Erdoğan'ın aldığı oylar dikkat çekti

25.10.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asal Araştırma'nın yaptığı ankette çok çarpıcı sonuçlar yer aldı. Ekim ayında 2312 kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara, "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kimse oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Açık uçlu olan bu soruda Erdoğan, tüm rakiplerini geride bıraktı. Ayrıca seçimin ikinci tura kaldığı senaryoda Erdoğan, olası rakipleriyle karşı karşıya geldi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş dahil tüm isimlerle karşılaşan Erdoğan'ın aldığı oylar bir hayli dikkat çekti.

Son dakika haberi: Siyasi partilerin seçim maratonuna girdiği şu günlerde anketler de gelmeye devam ediyor. Birçok farklı şirket tarafından yapılan çalışmalar dikkat çeken sonuçları ortaya koyarken Asal Araştırma'nın yaptığı son ankette de çarpıcı oy oranları yer aldı.

Türkiye genelinde 26 ilde, 5-14 Ekim tarihleri arasında 2 bin 312 kişiyle yapılan çalışmada katılımcılara birçok farklı soru yöneltildi. Tüm isimlerin yer aldığı açık uçlu soruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti. Daha sonra ise seçimin ikinci tura kalması halinde Erdoğan, tüm rakipleriyle bire bir yarıştı.

SON ANKETTE ÇARPICI SONUÇLAR! ERDOĞAN'IN OYLARI DİKKAT ÇEKTİ

ERDOĞAN TÜM İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

ERDOĞAN TÜM İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI
Ankette ilk olarak "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Açık uçlu olan bu soruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32.3 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 15.2, üçüncü sıradaki Mansur Yavaş yüzde 14.6 oy aldı. Önceki anketlerde yüksek oy oranına sahip olan Ekrem İmamoğlu ise sürpriz bir şekilde yüzde 4.8'de kaldı.

ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU

ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU
Seçimin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya olduğu senaryoda, kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın yüzde 52.4, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47.6 oy aldığı görüldü.

ERDOĞAN-İMAMOĞLU

ERDOĞAN-İMAMOĞLU
Seçimin ikinci tura kalması durumunda bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya olduğu senaryoda, kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın yüzde 56.7 İmamoğlu'nun ise yüzde 43.3 oy aldığı görüldü.

ERDOĞAN-YAVAŞ

ERDOĞAN-YAVAŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın karşı karşıya kalması durumunda, Erdoğan'ın yüzde 53.1, Yavaş'ın ise yüzde 46.9 oy oranına sahip olduğu görüldü.

ERDOĞAN-AKŞENER

ERDOĞAN-AKŞENER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası tüm rakipleriyle ikinci turda karşı karşıya geldiği senaryolarda ortaya çıkan diğer sonuçlar şöyle: Kararsızlar dağıtıldığında; Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 59.2, Meral Akşener yüzde 40.8
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seçim anketi Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan anket

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