SON DAKİKA | Asal Araştırma'nın seçim anketi büyük ses getirecek! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş... Erdoğan'ın aldığı oylar dikkat çekti

Son dakika haberi: Siyasi partilerin seçim maratonuna girdiği şu günlerde anketler de gelmeye devam ediyor. Birçok farklı şirket tarafından yapılan çalışmalar dikkat çeken sonuçları ortaya koyarken Asal Araştırma'nın yaptığı son ankette de çarpıcı oy oranları yer aldı.

Türkiye genelinde 26 ilde, 5-14 Ekim tarihleri arasında 2 bin 312 kişiyle yapılan çalışmada katılımcılara birçok farklı soru yöneltildi. Tüm isimlerin yer aldığı açık uçlu soruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti. Daha sonra ise seçimin ikinci tura kalması halinde Erdoğan, tüm rakipleriyle bire bir yarıştı.