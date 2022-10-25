SON DAKİKA | Asal Araştırma'nın seçim anketi büyük ses getirecek! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Yavaş... Erdoğan'ın aldığı oylar dikkat çekti

Son dakika haberi: Siyasi partilerin seçim maratonuna girdiği şu günlerde anketler de gelmeye devam ediyor. Birçok farklı şirket tarafından yapılan çalışmalar dikkat çeken sonuçları ortaya koyarken Asal Araştırma'nın yaptığı son ankette de çarpıcı oy oranları yer aldı.
Türkiye genelinde 26 ilde, 5-14 Ekim tarihleri arasında 2 bin 312 kişiyle yapılan çalışmada katılımcılara birçok farklı soru yöneltildi. Tüm isimlerin yer aldığı açık uçlu soruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti. Daha sonra ise seçimin ikinci tura kalması halinde Erdoğan, tüm rakipleriyle bire bir yarıştı.
SON ANKETTE ÇARPICI SONUÇLAR! ERDOĞAN'IN OYLARI DİKKAT ÇEKTİ
ERDOĞAN TÜM İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI
Ankette ilk olarak "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Açık uçlu olan bu soruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 32.3 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. İkinci sıradaki Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 15.2, üçüncü sıradaki Mansur Yavaş yüzde 14.6 oy aldı. Önceki anketlerde yüksek oy oranına sahip olan Ekrem İmamoğlu ise sürpriz bir şekilde yüzde 4.8'de kaldı.
ERDOĞAN-KILIÇDAROĞLU
Seçimin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya olduğu senaryoda, kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın yüzde 52.4, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47.6 oy aldığı görüldü.
ERDOĞAN-İMAMOĞLU
Seçimin ikinci tura kalması durumunda bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya olduğu senaryoda, kararsızlar dağıtıldığında Erdoğan'ın yüzde 56.7 İmamoğlu'nun ise yüzde 43.3 oy aldığı görüldü.
ERDOĞAN-YAVAŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın karşı karşıya kalması durumunda, Erdoğan'ın yüzde 53.1, Yavaş'ın ise yüzde 46.9 oy oranına sahip olduğu görüldü.
ERDOĞAN-AKŞENER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası tüm rakipleriyle ikinci turda karşı karşıya geldiği senaryolarda ortaya çıkan diğer sonuçlar şöyle: Kararsızlar dağıtıldığında; Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 59.2, Meral Akşener yüzde 40.8