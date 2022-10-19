İki parti arasındaki fark bıçaksırtı! Diğerlerini açık ara geride bıraktılar: İki seçim anketinden çarpıcı ipuçları

Türkiye önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek seçimlere kilitlenmiş durumda. Seçim tarihi yaklaştıkça siyasetin gündeminde de hareketli günler yaşanıyor. Siyasi partilerin ve liderlerinin imza attığı çıkışların halktaki yansımasını ise araştırma şirketleri ortaya koyuyor. Bu kapsamda PİAR Araştırma 10-13 Ekim tarihleri arasında 26 ilde 2524 katılımcı ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Anket sonuçları kararsızlar dağıtıldıktan sonra paylaşıldı. Sonuçlarda ilk sıralarda çok küçük bir farkla kıyasıya rekabet yaşandığı görüldü.

YARIM PUANLIK FARK

PİAR Araştırma'nın ekim anketinde katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlar kararsızlar dağıtılarak paylaşıldı. Buna göre ilk iki sıradaki parti arasındaki fark yüzde 0,5 oldu.

TEPEDE KIYASIYA REKABET

Ankete katılan seçmenlerin yüzde 28,6'sının tercihi AK Parti'den yana oldu. AK Parti'yi ise yüzde 28,1 ile izleyen CHP oldu.

DİĞER PARTİLERE FARK ATTILAR

CHP'nin ardından 3. sırada ise İYİ Parti geldi. İlk sıradaki fark yalnızca yüzde 0,5 iken yüzde 11,7 oy alan İYİ Parti ile CHP arasındaki fark dikkat çekti.

ORC'DEN KIRIKKALE ANKETİ

Öte yandan ORC Araştırma, Kırıkkale'de 15-17 Ekim tarihlerinde 1120 kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

"Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" ve "Kimi milletvekili olarak görmek istersiniz" sorularının yöneltildiği ankette yüzde 33,4 oy oranıyla AK Parti birinci sırada geldi. ORC'nin Kırıkkale anketinde ikinci sırayı ise İYİ Parti yüzde 23,1 ile aldı. Yüzde 20,6'yla üçüncü sırayı kazanan CHP'yi yüzde 14,2 ile MHP takip etti.



