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Fatih'te akılalmaz olay! İç çamaşırı giydirilmiş cansız mankenler saldırıya uğradı: "Kadın bedenini teşhir ediyor"

18.03.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Fatih ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bir saldırgan dükkanın önündeki kadın iç çamaşırı giydirilmiş mankenlere saldırdı. Dükkan sahibine de tepki gösteren saldırgan, "Siz Müslümansınız, bunlar kadın bedenini teşhir ediyor. Siz nasıl bunları buraya koyarsınız" ifadelerini kullandı. Olaydan korkan mağazanın sahibi, aynı kişinin ertesi sabah bir daha gelerek dükkanın önünü kontrol ettiğini söyledi.

Fatih'te akılalmaz olay! İç çamaşırı giydirilmiş cansız mankenler saldırıya uğradı: "Kadın bedenini teşhir ediyor"

İstanbul Fatih'te iç giyim mağazasının önündeki cansız mankenler saldırıya uğradı. Tekmeleyerek mankenleri yere düşüren saldırgan, "Bunlar kadın bedenini teşhir ediyor" diye bağırarak uzaklaştı.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Olay, Fatih'te dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İç giyim mağazasının önündeki cansız mankenler saldırıya uğradı. Saldırgan, kadın iç çamaşırı giydirilen cansız mankenleri tekmeleyerek yere düşürdü. Mağaza sahibi kadın, kapı önüne çıktığında, saldırganın "Bunlar kadın bedenini teşhir ediyor" diye bağırarak uzaklaştığını gördü. Saldırı görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepki gördü.

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"ÇOK KORKTUM, TİTREMEYEN BAŞLADIM"

İşyeri sahibi Melis Alptekin, "Bir anda mankenler yere düşmeye başladı. Rüzgar olduğu için önce rüzgardan zannettim ama sonra yukarı çıktım. Bir adam mankenleri tekmeliyordu. Sonra sinirli bir şekilde 'Buranın sahibi kim' diye bağırmaya başladı. Sonrasında 'Siz Müslümansınız, bunlar kadın bedenini teşhir ediyor. Siz nasıl bunları buraya koyarsınız' diye bağırmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi ile uzaklaştırıldı. Çok korktum titremeye başladım. Neye uğradığımı şaşırdım" dedi.

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BİR DE KONTROLE GELMİŞ

"Bu sabah yine gelmiş" diyen Alptekin, "Diğer çalışanlarımız görmüş, gelip kapının önünü kontrol etmiş. Ben o sırada olmadığım için mankenler kapının önünde yoktu, mankenleri göremeyince gitmiş. Ben geldim, mankenlerimi yine çıkardım. Hatta daha güzel giydirdim. Çünkü biz onların zihniyetinden korkmuyoruz artık. Şikayetçi olmadım. Çünkü şikayetçi olsam bile ne yapılabilir diye düşündüm" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih iç çamaşırı kadın

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