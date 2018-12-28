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Fatih'te UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 23:20 | Son Güncelleme

Fatihte UBER sürücüsü ücret yüzünden tartıştığı kadın müşterisi ile yol kenarında bekleyen başka bir kadına çarparak, kaçtı. Polis tarafından yakalanan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, hafif yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te UBER sürücüsü tartıştığı müşterisini ezdi

Olay, Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre UBER sürücüsü ile kadın yolcusu arasında ücret yüzünden tartışma çıktı. Yol kenarında devam eden tartışmaya çevredekiler de dâhil olunca, ismi öğrenilemeyen UBER sürücüsü aracına bindi.

ÇARPIP KAÇTI

Sürücü araçla hareket ettikten sonra önce tartıştığı müşterisine ardından da yol kenarında bekleyen bir başka kadına çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağı ezilen iki kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balat yönünde kaçmaya çalışan aracı polis Ayvansaray Caddesi üzerinde durdurdu. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken aracın sağ aynasının ve yan kapının kırık olduğu görüldü.

(DHA)

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Fatih Uber

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ücreti peşin almıyor mu kredi kartından neyin para mevzusu
hani bu uber kalkmıştıya?
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